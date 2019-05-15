إيداع معونة رمضان اليوم الأربعاء بحسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

قامت صباح اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإيداع مبلغ معونة شهر رمضان المبارك أو ما يعرف بمكرمة رمضان، بناء على توجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بإجمالي تكلفة بلغت 1.8 مليار ريال سعودي، وبالقيم التي تم النص عليها والتي تصل إلى 1000 ريال للعائل و500 ريال للفرد التابع من أفراد الأسرة، وفقا للمتبع في العام السابق.

إيداع معونة شهر رمضان اليوم الأربعاء بحسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وينتظر الآلاف من المواطنين والأسر السعودية موعد صرف معونة شهر رمضان منذ أن تم الإعلان عن موافقة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عنها منذ عدة أيام.

وتأتي مكرمة شهر رمضان المعظم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للمساعدة والمساهمة في رفع بعض الأعباء المعيشية عن كاهل المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يدخل السرور على آلاف الأسر السعودية خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك.

وكان احمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد قام بتوجيه الشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بعد توجيهاته بصرف مكرمة شهر رمضان المبارك.