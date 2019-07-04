إيداع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز (هدف)

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس في حسابات المستفيدين من برنامج حافز أكثر من 458 مليون ريال، وذلك لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة ، من الذين تم تسجيلهم في برنامجي (حافز البحث عن عمل) و ( حافز صعوبة الحصول على عمل).. ويكون ذلك عن شهر يونيو لعام 2019.

أعداد المستفيدين من حافز

أما هدف فكشف عن عدد المسفيدين من حافز البحث عن عمل إذ إن عددهم بلغ 158.295 مسفيدا ومستفيدة، أم عن المستفيدين من حافز صعوبة الحصول على عمل فقد بلغ عددهم نحو 141.719 مستفيدا ومستفيدة، وأوضح أنه تم حصر من التحقوا بسوق العمل من المستفيدين من برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل عن شهر يونيو وقد بلغ عددهم 2379 مستفيدا ومستفيدة، مقسمين على 1373 من الإناث، و1006 من الذكور.

سبب تأهيل الشباب

أما عن سبب ما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من برامج لدعم تأهيل وتدريب ، وذلك للمستفيدين والمستفيدات من برنامجي حافز صعوبة الحصول على عمل وحافز البحث عن عمل هو تطوير المهارات والقدرات للمتقدمين للبحث عن عمل ، حتى يتمكن أبناء وبنات الوطن من اللالتحاق بسوق العمل والمشاركة في بناء الوطن.

برامج تأهيل

كما أطلق هدف برامج عدة محفزة للتوطين ، كما عمل على عقد العديد من اللقاءات الوزظيفية بالتعاون من القطاع الخاص ، وذلك لدعم التأهليل والتدريب الشباب الذين يعدون القوى الوطنية للجنسين، وعملهم وفق بيئات عمل منتجة ومستقرة.