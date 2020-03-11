إيران تعلن تطوير علاج لفيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن الباحثين طوروا دواءً محلياً لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وأعطى العلاج نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه.

وأوضح المتحدث، أنه من المبكر الحكم على جودة العلاج وتقييمه بالكامل، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

وفى نفس الإطار أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، قراراً بوقف العمرة للمواطنين والمقيمين، ومنع السفر من وإلى 14 دولة، دعماً للجهود التى تبذلها منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادا لقراراتها السابقة بوقف تأشيرات العمرة والسياحة، والتجول بالهوية الوطنية لمواطنى دول التعاون الخليجى، لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكنه بدا فى الانتشار بين البشر مؤخرا، وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

أعراض فيروس كورونا

يعانى المصاب بفيروس كورورنا من ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ، والتهاب في الأنف يصاحبه السيلان، مع العطس الشديد، والسعال المتواصل، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، مع ألم فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ويصاحبه ألم فى العضلات والإحساس بتكسير فى العظام، وضيق فى التنفس، والإسهال الشديد والمتواصل.

وفقا للتعليمات الطبية، فى حالة ظهور هذه الأعراض على أى شخص، يجب عدم التعامل مع المصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى حيث يتم عزله، والتعامل معه طبيا وفقا للإجراءات التى تعلنها وزارة الصحة.