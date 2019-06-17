ابشر الاحوال المدنية | رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1440 للنساء وحجز موعد المقابلة

واصلت الأحوال المدنية، عن استقبال كافة النساء الراغبات في التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الأحوال المدنية في الساعات الماضية، وذلك في مختلف المناطق والمدن بالمملكة العربية السعودية على رتب جندي وجندي أول، وذلك من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 16 شوال 1440 عقب حجز موعد في دائرة الأحوال المدنية.

وأعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم أمس الأحد، أمام كافة الراغبات في الالتحاق والتقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء، وسوف يتم تعينهن في المكاتب والدوائر التابعة للإدارة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالكامل.

رابط حجز موعد في الأحوال المدنية عبر ابشر

كما أتاحت منصة أبشر لكافة المتقدمات العمل على حجز موعد في الأحوال المدنية، من أجل التقديم على الوظائف المعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا، واشترطت الوكالة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حيث استثنت من نشأت مع والدها خارج المملكة العربية السعودية.

ويشترط أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً، كما يشترط أن لا يزيد عن 35 عاماً، ويشترط أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية المفعول وأن لا يتم تعيينها في أي من الوظائف العسكرية، ويشترط أن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن تكون غير محكوم عليها بحد شرعي في أي من القضايا.