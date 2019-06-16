ابشر | رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1440 للعنصر النسائي برتبة (جندي أول وجندي) في السعودية

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي في وكالة الأحوال المدنية، وذلك برتبة (جندي أول وجندي)، وذلك من أجل القيام بأعمال الأمن والحراسة في مختلف المكاتب النسائية التابعة لوكالة الأحوال المدنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

واشترطت وكالة الأحوال المدنية، أن تكون المتقدمة لرتبة جندي أول، حاصلة على الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة فأكثر، ويشترط أن تكون المتقدمة على رتبة جندي، حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1440:

يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الأصل والمنشأ، حيث تم استثناء من نشأت خارج المملكة.

ويشترط أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوك وأن تكون غير محكوم عليها بالإدانة في أي من الجرائم.

واشترطت الوكالة أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً، وأن لا يزيد العمر عن 35 عاماً.

واشترطت الوكالة أن تمتلك هوية وطنية مستقلة وسارية، ويشترط أن لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

ويشترط أن لا يكون قد تم تعيين المتقدمة على أي من الوظائف العسكرية أو تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

ويشترط أن لا تكون متزوجة من غير سعودي، ويجب أن تجتاز كافة إجراءات القبول.

رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1440

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن التقديم سوف يبدأ اليوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ الساعة 10:00 صباحاً، كما سوف ينتهي التسجيل يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/16هـ الساعة 10:00 صباحاً، وذلك من خلال بوابة أبشر للتوظيف، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا