ابشر | رابط وخطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة تجديدها

يبحث الكثيرون عن طريقة “الاستعلام عن صلاحية الاقامة” فى المملكة العربية السعودية، وكيفية تجديدها ومعرفة مدة صلاحية إنتهائها، ويمكن معرفة ذلك من خلال الدخول على منصة أبشر الالكترونية، التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات كيفية إستخراج تصريح إقامة، أو رخصة عمل، ولابد من الاستعلام عن صلاحية الاقامة لتجنب دفع غرامه مالية أو الترحيل، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لمتابعى موقع كلمة، طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال خطوات سهلة وبسيطة .

صلاحية الاقامة

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، ان عدم حمل هوية مع المقيم يعتبر مخالفة يعاقب عليها بدفع غرافة تصل إلى 3000 ريال سعودي، أو السجن لمدة 6 أشهر، او العقوبتين معا، اما من يتأخر عن تجديد الإقامة للمرة الأولى فيقوم بدفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وفى المرة الثانية تضاعف الغرامة وتصل الى الف ريال، وفى المرة الثالثة قيتم تغريمة وترحيله فورا خارج أراضي المملكة العربية السعودية .

استعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم منصة أبشر للجوازات خدمة “الاستعلام عن صلاحية الاقامة” ، للمقيمين والكفيل ومعرفة موعد إنتهائها لتجديدها فى الموعد المناسب، ولابد من التاكد ان جواز السفر غير منتهي الصلاحية لمدة سته أشهر، عند تجديد الاقامة، وطبقا للقانون بلتزم الكفيل او جهة العمل عن تجديد إقامة المقيم، ودفع كل الغرامات والرسوم المالية، إن تطلب الامر ذلك ويمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال الخطوات التالية :

الخطوة الأولى هى الدخول على موقع أبشر الجوازات الرسمى

ثم الضغط على إختيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

ومن ثم النقر على “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

قم بإدخال رقم الاقامة المراد الاستعلام عنها، وإدخال رمز التأكد، ثم الضغط على “عرض” .

بعد إتمام هذه الخطوات سوف تظهر لك تاريخ صلاحية الاقامة، مع توضيح إذا كانت منتهية أو تحتاج الى تجديد .

وبهذه الخطوات البسيطة تكون قد اتممت بنجاح الاستعلام عن صلاحية الاقامة .

خطوات تجديد الاقامة

يمكن تجديد الاقامة المنتهية صلاحيتها من خلال موقع أبشر للجوازات، بطريقة إلكترونية دون الحاجة الى الذهاب للجوازات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع أبشر الجوازات الرسمى

إذا كنت مستخدم جديد فلابد من التسجيل فى الموقع .

فى حالة وجود حساب من قبل فقم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم النقر على “الخدمات الإلكترونية” .

ثم إختيار “الجوازات” ، ومن ثم الضغط على كلمة “تجديد الإقامة” .