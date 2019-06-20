ابشر للتوظيف : تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية جندي أول وجندي تعرف على الشروط المطلوبة رابط التقديم

أعلنت منصة “أبشر للتوظيف” عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية جندي أول وجندي، وذلك للعمل في الأعمال الميدانية في بوحدات قوات الامن الخاصة، ويتم إستقبال الطلبات إبتداء من يوم الأحد 20 من شهر شوال 1440 هـ، وينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440 هـ، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على الشروط اللازمة للتقدم، والمؤهلات المطلوبة لوظيفة “جندي أول أمن” دبلوم سنة فأكثر بعد اتمام شهادة الثانوية العامة، اما وظيفة “جندي أمن” المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شروط القبول في وظائف الرتب العسكرية
- يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتم إستثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية .
- يشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.
- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 17 عام وأن لا يزيد عن 30 عام .
- ان لا يكون قد سبق له العمل في أي جهة حكومية .
- يشترط ان لا يكون متزوجا من زوجة غير سعودية .
- يتم قبول المؤهلات المطلوبة فقط .
- ان يكون اتم دراسته انتظاما.
- لا يقل تقدير المؤهل عن تقدير جيد .
- ان يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك وان لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او حكم عليه بحد شرعي .
- ان يجتاز الاختبارات الطبية، وان لا يكون مصاب بمرض نفسي أو بالصرع .
- ان يجتاز الكشف الطبي، ويجتاز المقابلة الشخصية، وكل مراحل القبول .
- لابد ان يتحرى المتقدم الدقة والتأكد من صحة المعلومات عند تسجيل البيانات .
- سيتم إستثناء من لم تنطبق عليه الشروط الخاصة بالوظائف .
- يمكنكم التقدم للوظائف عبر بوابة أبشر للتوظيف من هنا
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