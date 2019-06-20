ابشر للتوظيف : تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية جندي أول وجندي تعرف على الشروط المطلوبة رابط التقديم

أعلنت منصة “أبشر للتوظيف” عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية جندي أول وجندي، وذلك للعمل في الأعمال الميدانية في بوحدات قوات الامن الخاصة، ويتم إستقبال الطلبات إبتداء من يوم الأحد 20 من شهر شوال 1440 هـ، وينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440 هـ، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على الشروط اللازمة للتقدم، والمؤهلات المطلوبة لوظيفة “جندي أول أمن” دبلوم سنة فأكثر بعد اتمام شهادة الثانوية العامة، اما وظيفة “جندي أمن” المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط القبول في وظائف الرتب العسكرية