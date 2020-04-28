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اتصالات جدة: مواعيد ورابط التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

بواسطة samar ibrahim
التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

أعلنت كلية الإتصالات والإلكترونيات بجدة، عن فتحها لباب التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، وبرنامج اللغة الإنجليزية وذلك للفصل التدريبي الأول من عام 1441/1442هـ.

مواعيد التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

  1. برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي: التسجيل سيكون متاح إعتباراً من 22/10/1441هـ حتي 3/11/1441هـ.
  2. برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي: سيبدأ التسجيل فيه اعتباراً من 4/11/1441هـ حتي 17/11/1441هـ “متاح للمواطنين والمقيمين”.
  3. برنامج اللغة الإنجليزية المكثف: يبدأ التقديم فى البرنامج اعتباراً من 14/11/1441هـ حتي 25/11/1441هـ.

وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي بأن أعمال القبول بالكلية وإستلام الملفات وإستكمال الإجراءات المتعلقة بالمرشحين، سوف يبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان أسماء المرشحين وذلك فى الفترة من 4/11/1441هـ حتي 7/11/1441هـ.

كما أشار بأن تخصصات برنامج الدبلوم فى الكلية تشمل :

  • تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات.
  • التقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

طريقة التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

على كل الراغبين فى التقديم فى البرامج الدخول عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اضغط هنا، واختيار البرنامج المناسب وتحري الدقة عند كتابة البيانات والمعلومات الشخصية بإستمارة القبول الإلكتروني قبل إرسالها آلياً، مع ضرورة قراءة شروط القبول والمزايا التى سيحصل عليها المتدرب المنتظم فى الفترة الصباحية.

أما فيما يخص الترشيح والقبول، فسوف تصل رسالة نصية SMS على جوال المسجل فى الطلب، تُخطره بالقبول لذلك لابد من توخي الدقة عند تعبئة طلب التقديم، ولن يتم قبول أى أوراق من المتدربين بدون التسجيل على الموقع.

samar ibrahim
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