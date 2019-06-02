هيئة الترفيه تقدم أكثر من 80 احتفالية خلال عيد الفطر المبارك .. تفاصيل احتفالات العيد بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن برامجها خلال أيام يعد الفطر المبارك في إطار معايدتها للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة خلال أيام العيد، وبينت الهيئة بأن الاحتفالات التي سوف تزيد عن 80 فاعلية، سوف تبدأ مع أول أيام العيد وتستمر لمدة خمسة أيام بكافة مناطق ومدن المملكة، كما أكدت على حرصها الهيئة على تقديم وجبة ترفيهية متنوعة تلبي رغبات وتطلعات مختلف الأذواق، وفي نفس الوقت تتناسب مع جميع أفراد المجتمع السعودي وبالشكل الذي لا يتعارض مع الثوابت ومبادئ الذوق العام.

فاعليات هيئة الترفيه في عيد الفطر المبارك

وبينت هيئة الترفيه أنها ستسعى لتقديم كل ما هو جديد ومتميز في صناعة الترفيه، كما أكدت على أن كل فئة ستجد ما يناسبها على النحو التالي:

الأفراد والعائلات سيتم تقديم مجموعة من المهرجانات والاحتفالات بمختلف المتنزهات والحدائق والتي سيتم الدخول إليها بالمجان، ويمكنك الاطلاع على أهم هذه المهرجانات من خلال منشور هيئة الترفيه التالي والخاص بالمهرجانات.

كما سيتم تقديم أجمل عروض الأطفال من خلال أبرز الشخصيات الكرتونية، وتقدم هذه العروض بشكل مجاني في كافة الأسواق التجارية ويبين المنشور التالي أهم العروض الحية التي سيتم تقديمها بمختلف المناطق.

كما سيتم تقديم مجموعة من العروض المسرحية تصل إلى 12 مسرحية، تقام منها 4 مسرحيات في الرياض، يشترك في تقديمها مجموعة من أبرز الفنانين العرب، هي مسرحيات ( عالم لمسة، أمين وشركاه، عنتر والمفلتر، وفوق كوبري استانلي)، إلى جانب مجموعة من المسرحيات بمدينة الدمام، والطائف، والهوف، والأحساء، وبين المنشور التالي تفاصيل العروض المسرحية المزمع تقديمها.

كما تقدم هيئة الترفيه في أيام العيد مجموعة من أجمل عروض السيرك، في مقدمتها سيرك إلواز، وسيرك هوليود، وعرض شادو لاند، وسيرك دهشة، والسيرك الأفريقي، وسيرك أمريكانو، ويبين المنشور التالي أهم فاعليات الأطفال المقدمة من هيئة الترفيه.

كما أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة أنه يمكنك معرفة كافة التفاصيل والأماكن والتوقيتات الخاصة بكافة فاعليات الاحتفال بالعيد من خلال زيارتك لموقع “عيشها” الإلكتروني، https://enjoy.sa، أو من خلال الصفحات الرسمية عبر توتر وانستجرام والخاصة بالهيئة، وكذلك من خلال موقع موسم العيد https://saudiseasons.sa، وكل عام وانتم بخير.