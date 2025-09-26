احصل على تمويل 100 الف ريال بدون رسوم قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، يواصل بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتج تمويل الأسرة الذي يتيح للأسر السعودية الحصول على تمويل يصل إلى 100 ألف ريال بشروط ميسرة ودون رسوم إدارية، ويأتي هذا التمويل كأحد أبرز الحلول التمويلية الاجتماعية التي أطلقها البنك منذ عام 2011 ضمن استراتيجيته لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم مالي ميسر لتحقيق الاستقرار المعيشي

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية يعد أحد أكثر المنتجات التمويلية إقبالاً في المملكة، إذ يتيح للأسر ذات الدخل المحدود الحصول على تمويل مالي يساعدها على تغطية احتياجاتها الأساسية مثل التعليم، السكن، العلاج، أو أي متطلبات ضرورية أخرى، ويصل سقف التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي في حال لم يسبق للمتقدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي للبنك.

مميزات تمويل الأسرة 100 ألف ريال

يتميز تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بعدة مزايا تجعله الخيار الأول للأسر السعودية الباحثة عن حلول تمويلية سهلة وآمنة، من أبرزها:

سقف تمويل مرتفع يبدأ من 18 ألف ريال ويصل حتى 100 ألف ريال.

مدة سداد مرنة تصل إلى 4 سنوات مع أقساط شهرية ميسرة.

بدون رسوم إدارية مما يخفف العبء المالي على المستفيدين.

إعفاء في حالة الوفاة – لا سمح الله – وفق الشروط المحددة من البنك.

التقديم إلكتروني بالكامل عبر منصة بنك التنمية الاجتماعية دون الحاجة لمراجعة الفروع.

الفئة المستهدفة من التمويل

يستهدف منتج تمويل الأسرة شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات السعوديين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود، ويهدف البنك من خلال هذا التمويل إلى تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي لهذه الفئة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.2 مليون أسرة منذ انطلاق البرنامج.

شروط الحصول على التمويل

ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 سنة.

أن يكون المتقدم متزوج، وإذا كان أرمل أو مطلق يشترط أن يعول طفلًا فأكثر.

بالنسبة للنساء: أن تكون الحالة الاجتماعية مطلّقة أو أرملة أو زوجة مهجورة ويشترط أن تعول طفل فأكثر، وألا يقل عمر الزوجة المهجورة عن 30 سنة وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة بالتاريخ الميلادي.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 3,000 ريال (يُحسب بقسمة دخل رب الأسرة على عدد أفراد الأسرة).

ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

رابط التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية التقديم إلكتروني على تمويل الأسرة من خلال منصة التمويل الاجتماعي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية والتسجيل بحساب النفاذ الوطني أو إنشاء حساب جديد.

اختيار منتج تمويل الأسرة من قائمة المنتجات التمويلية المتاحة.

قراءة الشروط.

تحديد فئة العمل.

تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة إلكتروني.

إرسال الطلب وانتظار الرد خلال فترة معالجة الطلب المحددة بـ30 يوم عمل كحد أقصى.

يتوافق تمويل الأسرة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسهم في تحقيق الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الأسر السعودية.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة عملاء متكاملة للرد على استفسارات المستفيدين من خلال الرقم الموحد 920008002 أو البريد الإلكتروني [email protected].