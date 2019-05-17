تسجيل اختبار قياس وزارة العدل القدرة المعرفية وطريقة الدخول

يبدأ تسجيل اختبار قياس وزارة العدل القدرة المعرفية 1440 خلال ساعات، وفق المواعيد التي تم الإشارة إليها من خلال إعلان وظائف وزارة العدل على الدرجة السادسة رجال ونساء، والتي انتهى التقديم عليها من خلال بوابة توظيف الوزارة، وسيجرى لمن سجل من الخريجين والخريجات اختبار القدرة المعرفية، والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ليكون من بين عناصر المفاضلة في الترشيح والاختيار من الخريجين والخريجات.

اختبار القدرة المعرفية احد الاختبارات المهنية التي يقدمها موقع قياس الإلكترونية للخريجين والخريجات الجامعيين، ومن المقرر أن يتم فتح تسجيل اختبار قياس وزارة العدل القدرة المعرفية من يوم الأحد الموافق 14 رمضان 1440 هجرياً، 19 مايو 2019، على أن يستمر التسجيل في قياس القدرة المعرفية لمدة أسبوع، وذلك للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس، ومن تقدم لاختبارات القبول في وظائف وزارة العدل السعودية.

اختبار القدرة المعرفية الاستثنائي

اشترطت وزارة العدل في وظائفها على الدرجة السادسة للخريجين والخريجات من حملة شهادة البكالوريوس، اجتياز اختبار القدرات المعرفية الورقي، واعلن مركز قياس بالفعل عن فتح تسجيل اختبار القدرة المعرفية الاستثنائي من 19 إلى 26 مايو 2019، على أن يتم إجراء الاختبار فعليا خلال الفترة من 1-7-2019 وحتى 3-7-2019 المقبل.

رابط تسجيل اختبار قياس وزارة العدل

رابط موقع التسجيل في اختبارات قياس الورقية، عبر بوابة قياس الإلكترونية اختبار القدرة المعرفية، والتي ستطلب من الخريجين والخريجات فتح حساب لمن ليس لدية حساب على موقع قياس، والحصول على رقم الاشتراك، ومن ثم تسجيل اختبار قياس وزارة العدل القدرة المعرفية الاستثنائي خلال مواعيد التسجيل المرفقة بعالية.