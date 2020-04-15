اخر تطورات فيروس كورونا في السعودية اليوم 15 أبريل 2020

نتابع سوياً بصورة يومية اخر تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد في السعودية هذا وبصورة يومية نستعرض عدد الحالات الجديدة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في السعودية وكذلك عدد حالات الوفاة اليومية وذلك في مُتابعة موضوع من أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام والساحة العالمية في مُختلف دول العالم وليست السعودية فحسب وذلك بشأن فيروس كوفيد 19.

تطورات فيروس كورونا في السعودية اليوم كوفيد 19

هذا وفي مُتابعة للبيان الذي تصدره وزارة الصحة في السعودية بصورة يومية وذلك بشأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” وذلك في مؤتمر للمُتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية “كُلنا مسؤول” والذي جاء فيه الآتي عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 493 حالة جديدة تم اكتشافها اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 هذا بالإضافة لتسجيل نحو 6 حالات وفاة جديدة رحمهم الله.

حالات الإصابة بكورونا في السعودية

هذا وأصبحت عدد الحالات الإجمالي إكتشافها بعد إكتشاف الـ493 حالة جديدة 5862 حالة كما وصل عدد الوفيات في السعودية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد هو 79 حالة رحمهم الله جميعاً.

توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم في السعودية

هذا وطبقا للمؤتمر الصحفي لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا جاء عدد حالات الإصابة على النحو التالي: