اخر تفاصيل عن برنامج سند للزواج المقدمة من المملكة.

السلام عليكم متابعينا من خلال هذا الموضوع سوف نعرض لكم استكمالا لما تحدثنا فيه من قبل بخصوص برنامج سند للزواج، ذلك البرنامج المقدم من المملكة العربية السعودية والذي اضيفت له بعض المعلومات الجديدة مؤخرا مثل المستحقين للبرنامج وصرف 100 مليون للذين قبلوا في البرنامج.

مبادرة ” سند للزواج ” هي المبادرة التي كان لها الرجل الاول في دعمها الامير محمد بن سلمان في شهر ديسمبر الماضي من سنه 2018، ويساعد البرنامج الشباب الذين يعانون من اسعار السلع المرتفعة مؤخراً تناسبا مع الامور المتغيره في اقتصاديات الدولة مؤخراَ، واوضح الامير ” محمد بن سلمان ” ان البرنامج حدد فئة معينه للتعامل معها وهذه من اولويات البرنامج ان يساعد الناس الأولي بالمساعدة والتي تحتاج بشكل اكبر من اي فئة اخري.

للدخول الي موقع سند للزواج لتسجيل بياناتك : https://snad.org.sa/marriage، واعلن برنامج سند للزواج بأنه صرف لاربعة الاف ومائتان مستفيد كما تم الانفاق علي تلك المستفيدين مبلغ وقدرة مائة مليون ريال سعودي وهذا المبلغ يمثل دفعة اولة، كما ينوي البرنامج الاستكمال في العطاء للشعب السعودي الذي يوفي شروط البرنامج، وقد اعلنوا ان التسجيل متاح علي الموقع الرسمي للبرنامج لمن يحب ان يشترك به ويسجل بياناته لكي يستفيد من برنامج ” سند للزواج “.

كيفية الحصول ع برنامج سند للزواج :-

1- انشاء حساب علي الموقع الرسمي.

2- كتابة البيانات الشخصية.

3- صرف العطاء للمستحقين.

ألية اختيار المستفيد لكي يستفيد ببرنامج ” سند للزواج ” :-

1- ان يكون المتزوجين كلاهما سعودي الجنسية.

2- ان يتراوح عمر الزوج من 21 : 40 وعمر الزوجة من 18 :40.

3- ان يكون تلك الزواج الاول للرجل.

4- ان يكون المتزوج حاصل علي شهادة تعليمية ثانوية كحد ادني.

5- الا يكون المهر زاد عن 50 الف ريال سعودي.

6- الا يكون مضي عن الزواج سنه من معاد التقديم.