اربح 3.000.000$ من مسابقة الحلم من mbc أرقام الاشتراك وكيفية التواصل

مسابقة الحلم 2019 تبعث الأمل والسعادة لكل من يرغب في تحقيق الحلم وتلبي طموحات العديد من الشباب والأسر العربية، تذاع مسابقة الحلم على مجموعة قنوات إم بي سي، والتي أعلنت عن المسابقة لعام 2019م وذلك للسحب على مبلغ 3 مليون دولار أمريكي، وعلى من يريد الاشتراك في المسابقة إرسال رسالة نصية على الرقم المخصص للبلد التابع لها، واليوم سنقدم طريقة الاشتراك في المسابقة التي تحقق حلم 6 مشتركين.

مسابقة الحلم

الشركة المنظمة لمسابقة الحلم هي شركة أم بي سي، ويتم الإعلان عن المسابقة من خلال نفس القنوات لتحقيق حلم عدد من المتسابقين، وكان البدء في المسابقة لعام 2019 منذ السابع من يناير، وحتى أخر شهر ديسمبر من نفس العام.

وتضع الشركة بعض الشروط بلوغ سن الرشد لمن يريد الاشتراك في المسابقة، وعلى الفائز دون السن القانوني إنابة من يستلم الجائزة، ولا يمكن الاشتراك للعاملين داخل الشركة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة والأزواج وأزواج الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

كيفية التسجيل في المسابقة

يتم إرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم أو Dream أو Reve إلى الرقم الخاص بالبلد المقيم فيها المشترك،ويمكن الاتصال على رقم مسابقة الحلم المختصر، والخطوة التالية الإجابة عن السؤال وإرسال الاسم، وبهذا يتم الاشتراك في المسابقة، ولابد من الموافقة على الحملات الإعلانية والعروض واستقبال الرسائل النصية المقدمة من الشركة المنظمة.

ومن أجل زيادة الفرصة في الفوز بالجائزة يمكن الإجابة عن الأسئلة بالشكل الصحيح، وفي حالة الاشتراك في السنوات السابقة يمكن الاشتراك للعام الجديد بمجرد إرسال الرسالة النصية التي توافق الأحكام والشروط.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في عبر شركات أور انج وفودافون واتصالات 95450 بقيمة 5 جنيهات مصري.

موريتانيا عن طريق شركة Mauritel وعلى رقم 1559 بقيمة 400 أوقية موريتانيا.

المغرب عن طريق شركتين أورانج وInwi, على رقم 9669 بقيمة 9 دراهم مغربية.

تونس عن طريق ثلاثة شركات أور انج –Ooredoo — Tunisie Telecom بقيمة 1.44 دينار تونسي.

وعن مقدم البرنامج فهو الإعلامي القدير مصطفى الأغا الذي يعلن أسماء الفائزين على الهواء مباشرة، ومن أمثلة ذلك تسليم فائز جائزة نصف مليون دولار في شهر رمضان المبارك، ووفي السادس عشر من فبراير 2019 م تم تسليم الحصة الثانية من جائزة 3 ملايين دولار لهذا العام، ومن قبلها تم تسليم الحصة الأولى وقدرها 10 ألآف دولار.