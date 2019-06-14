ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة .. حالة الطقس غدا بالسعودية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

لا تزال حالة الطقس الحار التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي بدأت منذ عدة أيام هي العنصر الأبرز في تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية، وكذلك هي المحرك الأساسي لجميع عمليات البحث عن توقعات حالة الطقس من جانب المواطن والمقيم بأرض الحرمين، هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يقترب كثيرا من الـ 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة هو الحالة المتوقعة لطبيعة طقس المملكة في مثل هذا الوقت من العام خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشتهر بحرارته الشديدة في أغلب مناطق السعودية، ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه بالمملكة العربية السعودية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 12 شوال 1440، الموافق 15 يونيو 2019، من خلال السطور التالية.

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت من واقع تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية

تشير التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية لتوقعات طقس الغد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والرمال والأتربة والتي تؤثر كثيرا على الرؤية الأفقية على المناطق الجنوبية من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

كما تعاود درجات الحرارة في الارتفاع بشكل محسوس على المناطق الشرقية والوسطى للمملكة، بينما تشهد مرتفعات جازان وعسير والباحة تكون سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

حالة البحر والملاحة البحرية المتوقعة ليوم السبت

يتأثر البحر الأحمر برياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 إلى 45 كم / ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف على المناطق الجنوبية من البحر الأحمر الذي تتراوح حالته ما بين متوسط إلى مائج.

أما الخليج العربي فمن المتوقع أن يتأثر برياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 16 إلى 40 كم / ساعة، كما يتراوح أرتفاع الموج بين متر إلى مترين، ليكون حالة الموج بالخليج العربي متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 15 يونيو 2019