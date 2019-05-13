تفاصيل وأسباب “وفاة دانه القحطاني” أخت غناتي ودنى نجوم تطبيق سناب شات

استيقظ السعوديون صباح اليوم الإثنين على خبر صادم للجميع “وفاة دانه القحطاني” أصفر طفلة على موقع سناب شات، وينعي الجميع في السعودية الآن والد الطفلة وأقاربها، ونتعرف سوياً عبر المقالة على تفاصيل وأسباب وفاة دانه القحطاني أخت غناتي الطفلة المشهورة على موقع سناب شات، حيث تداولت العديد من المواقع الرسمية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم خبر وفاة دانه القحطاني نجمة تطبيق سناب شات.

وانفجر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بخبر وفاة دانه القحطاني أخت غناتي صباح اليوم واحتل المركز الأول في عمليات البحث حتى الآن في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، وكان هذا الخبر صادم للجميع فقد تم التواصل مع والد الطفلة لمعرفة حقيقة هذا الخبر.

تفاصيل وفاة دانه القحطاني

وفيما يخص تفاصيل الخبر: جاء خبر “وفاة دانه القحطاني” نجمة سناب شات والبنت الصغرى لمشعل القحطاني بين الثلاثي غناتي ودني ودانه صادم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وسناب شات، وقد نعى والدها ابنته عبر حسابة الشخصي على انستقرام مؤكداً خبر وفاة دانه القحطاني أخت غناتي ودني.

فيما أكدت بعض الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية خبر وفاة دانه القحطاني صباح اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن كثرت الأسئلة حول حقيقة وفاة الطفلة دانه القحطاني أخت غناتي نجمة تطبيق سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب وفاة دانه القحطاني أخت غناتي ودنى

وعن أسباب “وفاة دانه القحطاني” فقد أوضح والدها مشعل القحطاني عبر حسابة الشخصي على انستقرام حيث نشر بعض الكلمات ناعياً ابنته قائلاً: ”بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار“.

تغريدة غناتي أخت دانه ناعية وفاة أختها

تقدمت غناتي أخت دانه القحطاني ونشرت تغريده عبر تويتر على حسابها الشخصي قائلة: «‏بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ ، أصيبت أختي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا الى جوار ربها وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بمقدار».

بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ

اصيبت اختي دانه بنوبة قلبية ادت الى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا الى جوار ربها وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بمقدار 😭😭😭😭😭💔 — 💞 غناتي دنى دانه 💞 (@danh_505) May 13, 2019

هذا وينعي فريق العمل عبر موقع كلمة وفاة دانه القحطاني داعيين لها المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد.