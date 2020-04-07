استخراج تصريح تجوال الحظر في السعودية .. رابط الأمن العام التابع لوزارة الداخلية

تشهد أراضي المملكة العربية السعودية حظر كلي لكثير من المدن بها، وبدأ الكثير يستفسر عن كيفية استخراج تصريح تجوال الحظر في السعودية لتجنب مخاطره القانونية التي قد تصل إلى السجن والغرامة الكبيرة، ومن أجل ذلك الأمر، أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها قامت بصدد استخراج تصاريح التنقل وقت الحظر على صفحة الأمن العام التابع لموقع وزارة الداخلية.

استخراج تصريح تجوال الحظر في السعودية

بلغ عدد مصابي كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2795، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 41، وقد بلغ عدد المتعافي نحو 615، وذلك قامت السلطات السعودية بغلق الكثير من المدن والحظر التام بها من أجل تجنب أثار هذا الوباء وتحجيمه، لذا تناشد وزارة الداخلية سكان المملكة بضرورة الإلتزام داخل منازلهم، ومن الجانب الآخر، أكد وزارة الصحة أنها تعمل على قدم وساق من أجل خروج السعودية سالمة.

رابط الأمن العام التابع لوزارة الداخلية

ومن أجل الحصول على استخراج تصريح تجوال الحظر في السعودية، عليك فقط الضغط على رابط الأمن العام، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا، ومن ثم إدخال كل البيانات المطلوبة منه من اسم ومحل الإقامة ورقم الهوية الوطنية، وأخيرًا رقم الجوال، وبعدها ستظهر نافذة، يرجى كتابة أسباب منطقية لإستخراج هذا التصريح، وبعدها سيتم مراجعة الطلبات من الجهات الأمنية، وأخيرًا تنتظر الموافقة أو عدم الموافقة من خلال رسالة نصية على الجوال الخاص بالمتقدم.

وللجدير بالذكر، بعد الموافقة على الطلب، ضرورى معرفة الجهات المختصة خط السير، ومدة بقاءه في وقت الحظر وكافة المواعيد التنقل أثناء الحظر.