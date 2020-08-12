طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية – المستندات المطلوبة

استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية، بعدما صدر قرار ملكي بتمكين المرأة السعودية قيادة المركبات وحصولهن على رخصة قيادة مثل الرجال، هذا القرار الذي أسعد الملايين من النساء في المملكة في وسط مسيرة القرارات المصيرية التي رفعت من مستوى المملكة في عدة اتجاهات من أجل سريان المملكة في خطة التطوير الشامل من أجل استكمال رؤية المملكة عام 2030م.

يعد قرار قيادة النساء للمركبات من أهم القرارات التي رفعت من شأن المرأة السعودية في المملكة ورفعت من شأن المملكة أيضاً بما انها تتغير تغيير شامل وتعمل بخطة إصلاح استراتيجية في جميع المجالات وتسعى للتطوير سواء التكنولوجي والعلمي وكل الأمور نحو الأمام.

استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية جعل العديد من الفتيات والنساء بالمملكة البحث عن خطوات الحصول على رخصة قيادة وماهي شروط رخصة قيادة المركبات للمرأة السعودية، لهذا صدر القرار الملكي بإعطاء المرأة السعودية رخصة قيادة وفقاً لـ اللائحة التنفيذية رقم 36 من نظام المرور الجديد الذي حدد بعض المعايير لاستخراج رخصة قيادة للنساء.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية

لابد من إتمام سن الـ18 سنة لرخصة القيادة الخاصة، ولرخصة القيادة العامة لابد من إتمام سن العشرين سنة.

يجب اجتياز الكشف الطبي، بمعنى السلامة من أي أمراض تمنع القيادة.

اجتياز الاختبار النظري والعملي بعد استكمال التدريب في مدارس القيادة.

ألا تكون طالبة رخصة القيادة قد حكم عليها في إحدى القضايا من قبل في أي جريمة، ما لم تكن قد رد لها اعتبارها.

تسديد الرسوم المقررة.

تسديد الغرامات المرورية لمخالفات سابقة، من خلال الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية

يوجد في المملكة عدد من المدارس المعتمدة لتعليم قيادة المركبات للحصول على شهادة تدريب هناك عدة متطلبات هي:-

صورة من بطاقة الهوية أو الاقامة سارية.

2 صورة شخصية مقاس 4*6 سم.

وصل بدفع المستحقات.

إثبات استكمال ساعات التدريب.

رسوم استخراج رخصة قيادة في السعودية

يتم دفع مبلغ قدره 40 ريال إذا كان مدة التجديد سنة.

أما إذا كانت سنين يتم دفع 80 ريال.

خمس سنوات يتم سداد 200 ريال.

عشر سنوات 500 ريال سعودي.

طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية