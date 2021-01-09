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استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الالكترونية

بواسطة آية الاباصيري
استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونياً استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونياً

يرغبن الكثيرات من السيدات في المملكة العربية السعودية  استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونيًا، وهذه الخدمة التي قدمتها الوزارة تقوم بتسهيل عملية استخراجه على المطلقات.

1 ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونياً؟
2 ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة عبر موقع وزارة العدل؟
3 كيفية استخراج الصك إلكترونياً من المحكمة أو وزارة العدل
4 شروط استخراج الصك من المحكمة.

ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونياً؟

لتتمكن من استخراج الصك هناك بعض الشروط اللازم اتباعها لاستخراج الصك في المملكة وهي كالتالي:

  • في حالة فقدانك للصك الخاص بكِ.
  • وإذا لم تتمكنِ من معرفة رقم صك الطلاق.
  • في حالة جهلك لبيانات الصك.
  • إذا لم تتمكنِ من الاحتفاظ بصورة من أصل الصك.

ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة عبر موقع وزارة العدل؟

توجد شروط مشددة إذا قمت باستخراجه من الوزارة وهي كالتالي.

  • يلزم أن يكون مُقدم طلب الاستخراج هي صاحبة الصك أو وكيلها.
  • لا يجب أن تكونِ قد قمت بتقديم الطلب إلكترونياً من قبل.
  • يلزم بعد تقديم الطلب التواصل مع موظفي الوزارة إلكترونياً كي لا يتم إلغاء طلبك آلياً.

كيفية استخراج الصك إلكترونياً من المحكمة أو وزارة العدل

توجد بعض القواعد التي يجب أن يتبعها الراغب في استخراج الصك سواء عن طريق المحكمة  أو وزارة العدل.

شروط استخراج الصك من المحكمة.

  • يتم تقديم خطاب إلى المصدر الذي قمت باستخراج الصك منه في المرة الأولى أي وهو المحكمة.
  • يلزم احتواء الورقة الأولى من الخطاب على كلمة فقدان الصك.
  • وأيضاً من المهم أن تحتوى الورقة على كلمات تدل على أنك تُريد استخراج بدل فاقد.
  • وإذا كنت مُحتفظ برقم الصك أو تاريخه يُفضل أن تقوم بإرفاقه بالخطاب.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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