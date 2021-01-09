استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الالكترونية

يرغبن الكثيرات من السيدات في المملكة العربية السعودية استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونيًا، وهذه الخدمة التي قدمتها الوزارة تقوم بتسهيل عملية استخراجه على المطلقات.

ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة إلكترونياً؟

لتتمكن من استخراج الصك هناك بعض الشروط اللازم اتباعها لاستخراج الصك في المملكة وهي كالتالي:

في حالة فقدانك للصك الخاص بكِ.

وإذا لم تتمكنِ من معرفة رقم صك الطلاق.

في حالة جهلك لبيانات الصك.

إذا لم تتمكنِ من الاحتفاظ بصورة من أصل الصك.

ما هي شروط استخراج صك بدل فاقد للمطلقة عبر موقع وزارة العدل؟

توجد شروط مشددة إذا قمت باستخراجه من الوزارة وهي كالتالي.

يلزم أن يكون مُقدم طلب الاستخراج هي صاحبة الصك أو وكيلها.

لا يجب أن تكونِ قد قمت بتقديم الطلب إلكترونياً من قبل.

يلزم بعد تقديم الطلب التواصل مع موظفي الوزارة إلكترونياً كي لا يتم إلغاء طلبك آلياً.

كيفية استخراج الصك إلكترونياً من المحكمة أو وزارة العدل

توجد بعض القواعد التي يجب أن يتبعها الراغب في استخراج الصك سواء عن طريق المحكمة أو وزارة العدل.

شروط استخراج الصك من المحكمة.