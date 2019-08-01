استطلاع رؤية هلال ذي الحجة 1440 في السعودية ومصر وأول أيام عيد الأضحى

يترقب المسلمون استطلاع رؤية هلال ذي الحجة 1440 في السعودية، ودعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية الهلال في عموم مناطل المملكة عقب غروب شمس اليوم الخميس 29 ذو القعدة، لإعلان المتمم لشهر ذو القعدة، وأول أيتم شهر ذو الحجة، وبالتالي تحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى في السعودية ومصر والدول العربية والإسلامية، وينتظر الملايين صدور بيان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر العيد عقب دقائق.

دار الأفتاء المصرية ستعلن مساء اليوم الخميس هس الأخرى نتيجة استطلاع رؤية الهلال لشهر ذي العجة، والذي تترقب فيه ما سيصدر عن المحكمة العليا السعودية لتوافق الاحتفال بيوم عيد الأضحى ووقفة عرفة، حيث نشرت بيانات منذ قليل حول إتمام عملية الرؤية في مرصد سدير، وان غدا الجمعة هو أول أيام ذي الحجة، لكن حتى الأن لم يصدر بيان عن المحكمة العليا لتأكيد الخبر.

تحري رؤية هلال ذو الحجة 1440

يبدأ استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة وفق قواعد العمل بنظام الرؤية الشرعية بالعين المجردة، أو عن طريق أجهزة المنظار، مساء اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وذلك وفق التعليم والسنة النبوية في تحري رؤية الهلال، وسيتحدد على ذلك غرة ذو الحجة 1440، ويوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسيسعد المسلمون ببداية الأيام العشر الأوائل من شهر الحج.

تابعون بعد قليل والبيان الرسمي من المحكمة العليا في السعودية وكذلك بيان دار الإفتاء المصرية الذي سيعقب صلاة المغرب في مصر، ما سيصدر من بيانات عن مؤسسات دينية في الوطن العربي.