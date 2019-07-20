استعلام إعفاء بنك التسليف كيفية تقديم طلب إعفاء بنك التسليف .. الشروط والأوراق المطلوبة

يقدم بنك التسليف خدمة الإعفاء من باقي قروض بنك التنمية وفق شروط الإعفاء من قروض بنك التسليف المعلنة من قبل البنك ومن خلال رابط استعلام إعفاء بنك التسليف يمكنك البحث عن مدى أحقية المستعلم عنه للإعفاء من القروض المتبقية وسوف نقدم لكم بالمقال كافة التفاصيل للعلم بكل جوانب الإعفاء من القرض من الشروط والأوراق الثبوتية ومن لهم الأحقية في طلب الإعفاء والذي يقدم من خلال وزارة المالية السعودي.

الأوراق الثبوتية لطلب إعفاء بنك التسليف

كي لا يتم الرفض للطلب المقدم لإعفاء بنك التسليف بسبب فقد شرط من شروط بنك التنمية لقبول الإعفاء من تسديد باقي قيمة القرض، يجب على مقدم الطلب مراجعة الشروط؛ يجب تبين الحالة المالية جيداً مع توضيح سبب طلب الإعفاء إن كان بسبب وفاة المقترض أو سبب أخر تقديم نموذج طلب إعفاء بنك التسليف وعن الأوراق التي يجب تقديمها لطلب الإعفاء فهي.

الأوراق الثبوتية لطلب الإعفاء

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

طلب إعفاء موضح فيه الحالة الاقتصادية والمادية للأسرة وكل ما يتعلق بالأملاك أو خلافة يثبت أحقية الأسرة في طلب الإعفاء.

صورة من بطاقة الأسرة.

صورة من بطاقة كارت العائلة.

تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمقترض.

بعد تجهيز الأوراق الساق ذكرها قم بإرسالها إلى عنوان الديوان الملكي بواسطة البريد الممتاز.

سوف يتم دراسة الطلب من الجهات المختصة والرد على مقدم الطلب بحسب الحالة ومدى أحقيتها للإعفاء.

أستعلام إعفاء بنك التسليف

يمكنكم الاستعلام من خلال ا لموقع الإلكتروني لتقديم طلب إعفاء بنك التسليف فبعد ملئ نموذج الطلب يمنك الإرسال من خلال المواقع والإيميلات الموضحة بالموقع ويرجي الالتزام بالشروط التي سيتم الموافقة عليها قبل الإرسال للطلب أو الميل كما يراعى تبين نوع القرض للمتوفين من الأنواع الثلاث المبينة وهم ( صندوق التنمية العقاري أو بنك التسليف والإدخار أو قروض صندوق التنمية الزراعي.