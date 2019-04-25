استعلام برقم الإقامة عن إقامة مقيم 1440 إلكترونياً عبر أبشر وزارة الداخلية السعودية

يقدم نظام ابشر الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية ومن اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات السعودية هي أمكانية الاستفسار عن أقامة مقيم 1440 بالمملكة وهي الخدمة التي لا غنى عنها لاي وافد للملكة العربية السعودية حتي يتم التأكد من الصلاحية للإقامة إلكترونيا لعدم التعرض الوافد لمخالفات او غرامات الجوازات في حالة انتهاء الإقامة الخاصة ولم يقوموا بتجديدها في موعدها .

استعلام عن أقامة وافد برقم الإقامة :

تقوم وزارة الداخلية السعودية بسن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية منذ بداية عام 1440 هـ ، حيث انه تم تسريح أي وافد هارب لم يقوم بتجديد إقامته في الوقت المحدد لها بعد التحقق من صلاحية الإقامة برقم جواز السفر.

ومن الجدير بالذكر أنها تقوم بتنظيم حملة وطن بلا مخالف والتي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية وقد ساهمت هذه الحملة من الحد من وجود وافدين إلي المملكة بشكل غير قانوني لذلك تطالب مديرية الجوازات السعودية جميع المقيمين بضرورة متابعة موقع ابشر الإلكتروني بصفة مستمرة للتحقق من موعد انتهاء أقامة الوافد.

كيفية الاستعلام عن انتهاء الإقامة

ويتم الاستعلام عن الإقامة بصفة مستمرة من خلال تسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

ويقوم بتعبئة البيانات المطلوبة عنه عبر صفحة الجوازات حيث يقوم بإدخال رقم الإقامة الذي يرغب بمعرفة انتهاء صلاحيته.

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