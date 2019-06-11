استعلام تأشيرة الخروج والعودة 1440 برقم الإقامة والرسائل القصيرة “بوابة مقيم”

تعد تأشيرة الخروج والعودة من المستندات الهامة التي يحتاج لها كل من الوافد والمقيم، والتي تتم من خلال موقع المديرية العامة للجوازات السعودية، وبالرغم من أهميتها ألا أن البعض يتغافل عنها مع أن إجراءات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لمقيم أصبحت تتم بشكل إلكتروني، وهي خدمة في غاية الأهمية خاصة للمواطن المقيم عند عودته إلى المملكة تجنباً للمشاكل المتوقع حدوثها حال التأخر عن تخليص معاملات التحقق من صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

تأشيرة الخروج والعودة مقيم

مواطني السعودية سواء مقيمين أو وافدين يجدون كل ما يتعلق بتأشيرة خروج وعودة إلكترونيا من خلال خدمة مقيم، وتصدر التأشيرة الكترونياً في وقت أقصاه دقيقتين، وبعد ذلك تسدد الرسوم لبنك معتمد من خلال الموقع الالكتروني للبنك، ثم يدخل الموظف على بوابة مقيم بكلمة المرور حتى يصدر أمر إصدار وطبع التأشيرة، ويتم إرفاق تأشيرة وافد بجواز السفر بعد أن تختم،يتمكن المقيم من السفر إلى المكان الذي يريده بعد ذلك، وعند إلغاء السفر تلغى التأشيرة إذا كانت سارية عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية بوزارة الداخلية، حتى لا يدفع المقيم أى غرامة مالية في حالة إنتهاء التأشيرة.

هناك طريقتين تتاح بغرض طباعة تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة:

الطباعة من خلال الرسائل القصيرة

وذلك من خلال الاستعلامات الالكترونية التي توفرها خدمة مقيم، فعند دخول الموقع تظهر نافذه بها خانة لرقم التأشيرة وأخرى للتأكيد ، فيقوم المواطن المقيم بإدخال تلك المعلومات ثم تنفيذ أمر الطباعة لمستند تأشيرة الخروج والعودة 1440.

طباعة تأشيرة وخروج وعودة برقم الاقامة

يمكن للمقيم طباعة تأشيرة خروج وعودة، عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني واختيار مدة صلاحية التأشيرة، فتظهر خانة إدخال رقم الإقامة وأخرى اختيار الاسم أو رقم الجواز أو رقم الاقامة، والضغط على خانة التحقق فتظهر كل بيانات التأشيرة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجواز بالإضافة إلى نوعها ورقمها وتاريخها ومن ثم طباعة التاشيرة.