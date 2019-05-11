استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa

نرفق لكم رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط، حيث يبحث الكثيرون من المواطنين والمواطنات بالأراضي الحجازية عن رابط خدمة الاستفسار عن حالة إيداع في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية للاطلاع علي موعد صرف الدعم الحكومي، وذلك بعد أتمام عملية التقديم عبر رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي وذلك بعد أن يقوم كل مستفيد برفع المستندات المطلوبة والاطلاع علي الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بك، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بأسفل هذا الموضوع لكي نسهل الأمر علي جميع السعوديين والسعوديات بالمملكة العربية السعودية.

الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أوضح شروط تسجيل حساب المواطن للفرد، حيث يمكن الاطلاع علي جميع الشروط والضوابط من خلال زيارة موقع حساب المواطن تسجيل الدخول، والذي من خلاله ستجدون الرابط المباشر للدخول علي خدمة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، علما بانه يلزم علي الشخص المستفيد إحضار الأوراق الرسمية مثل عقد صك الملكية أو الإيجاز الخاص بالسكن ونسخة من فاتورة الكهرباء والقومسيون الطبي وغيرها من المستندات الأخري.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

نرفق لكم رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وذلك من اجل معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن السعودي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، علما بان يمكن لمستفيدي الضمان تسجيل الدخول مباشرة علي موقع البرنامج من اجل معرفة مواعيد صرف حساب المواطن كل شهر .