استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الثامنة عشر لشهر مايو 2019

مع بدء إيداع دفعة حساب المواطن، يبحث مواطني المملكة عن رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، وكان برنامج الدعم قد نشر تسجيلاً حوال طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي، وذلك من خلال كتابة بعض البيانات من أجل إتمام عملية التسجيل في الدفعة القادمة، كما أنه أعلن حساب المواطن عن بعض الضوابط والشروط والمستندات المطلوبة، جاء ذلك رداً على أحد المواطنين حول طريقة التسجيل، وخطوات معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن.

كان الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر أعلن أن المستندات المطلوبة أثناء التسجيل في البرنامج هي، صك الملكية أو سكن الجامعة، أو الكليات الحربية والعسكرية، أو يمكن إحضار عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء باسمك، وفي حال عدم توافرها أي من تلك المستندات يمكن تسجيل المستفيد كتابع.

التسجيل بحساب المواطن

كذلك أعلن الحساب الرسمي أنه يمكن التقديم من خلال رابط التسجيل بحساب المواطن ، ويمكن التسجيل من خلال إدخال بعض البيانات الضرورية أثناء التسجيل وهي رقم هوية المستفيد، تاريخ الميلاد، رقم جوال المستفيد، ومن ثم اتباع باقي الخطوات يتم التسجيل بنجاح.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

كذلك يمكن معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج أو عبر الدخول إلى استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، وكان البرنامج أعلن في وقت سابق أنه يجب على المستفيد أن يكون مستوفي لشروط الأهلية، من بينها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون من المقيمين داخل حدود الدولة، كما يشترط ألا يكون المستفيد مقيم في أي من دور الإيواء أو السجون.

حساب المواطن الدفعة 18

كان البرنامج أعلن اليوم أن حساب المواطن الدفعة الثامنة عشر تم إيداعها بمبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، تم تخصيصها لمستفيدي الدفعة 18 من حساب المواطن ، وبلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي أكثر من 14 مليون ريال، كما بلغت نسبة مستفيدي دفعة شهر مايو من حساب المواطن 83 بالمائة.