استعلام حساب المواطن برقم الهوية.. باقي 7 أيام على صرف الدفعة الـ 21 لمستحقي الدعم

اقترب موعد صرف الدفعة الواحد وعشرون من برنامج حساب المواطن، وبدأت عمليات البحث تكثر من مستحقي الدعم في السعودية حول رابط دخول حساب المواطن، حتى يتمكنوا من معرفة مبلغ الدعم للدفعة الحادية والعشرون، تجد الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن، قام بإيداع مبلغ الدفعة الماضية وهي دفعة يوليو الماضي يوم 10 من يوليو، ووصل مبلغ الدفعة إلى 2.6 مليار ريال سعودي، فيما أعلن أن عدد الأسر المستحقة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي للشهر الماضي بلغ 12.4 مليون مستفيد.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هي بوابة إلكترونية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تم إنشائها لتكون عوناً للمواطنين أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة، لتساعدهم في مواجهة صعوبات وأعباء الحياة القاسية، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير شتى مجالات الحياة في المملكة، ليتحسن مستوى الفرد ويعيش حياة كريمة.

موعد إيداع الدفعة الـ21 من حساب المواطن

وبخصوص موعد إيداع الدفعة الـ21 من حساب المواطن، أعلن البرامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم تقديم موعد صرف الدفعة الواحد وعشرون من برنامج حساب المواطن، وذلك تزامناً مع عيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا في العاشر من أغسطس الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم حساب المواطن سلمان القحطاني: “بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس، وكل عام وأنتم بخير”، ويمكن للمستحقي الدعم من البرنامج الاستعلام برقم الهوية عن الدفعة من خلال البوابة الإلكترونية.