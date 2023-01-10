استعلام حساب المواطن برقم الهوية بعد إيداع الدفعة 62 لشهر يناير 2023

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة رقم 62 لشهر يناير 2022، في حسابات المستفيدين البنكية المكتملة طلباتهم، منوهاً بأنه سوف تكتمل الإيداع خلال الساعات القادمة، وطلب من المستفيدين ضرورة القيام بالتأكد من حالة الدفعة.

خطوات الاستعلام عن حالة الدفعة:-

يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن، الاستعلام عن حالة الدفعة، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:-

تسجيل دخول على حسابك فى بوابة حساب المواطن.

النقر على الدفعات المالية، ثم الضغط على حالة الدفعة.

تفاصيل الدفعة 62 لشهر يناير 2023 من برنامج حساب المواطن:-

أعلن برنامج حساب المواطن عن كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة رقم 62 لشهر يناير 2023، والتي جاءت كالتالي:-

بلغ عدد المستفيدين من الدعم في هذه الدفعة نحو 1 مليون مستفيد وتابع.

76% من إجمالي المستفيدين من تلك الدفعة تحصلوا على مبلغ الدعم في هذه الدفعة.

متوسط دعم الأسرة بلغ نحو 1847 ريال.

عدد أرباب الأسر بلغ نحو 2.1 مليون رب أسرة.

عدد التابعين بلغ أكثر من 8.5 مليون مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغ أكثر من 487 ألف مستفيد.

خادم الحرمين الشريفين يوجه باستمرار الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن:-

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، بناء على ما رفعه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، باستمرار الدعم الإضافي المنصرف للمستحقين من برنامج حساب المواطن، لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023، بالإضافة إلى استمرار فتح الباب للتسجيل في البرنامج.