استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط دفعة شهر يونيو 2019

مع قرب موعد إيداع دفعة حساب المواطن، يبحث الكثير عن طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط ، وكان الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر أكد أنه موعد صرف حساب المواطن سيكون اليوم العاشر من كل شهر، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر كتابة رقم الهوية وكلمة المرور فقط.

حساب المواطن

خلال الأيام الماضية وتحديداً قبل نهاية شهر رمضان المبارك، طالب عدداً من مستفيدي حساب المواطن تقديم موعد صرف الدفعات قبل حلول عيد الفطر المبارك، إلا أن حساب خدمة العملاء رد بشكل قاطع وأكد أن موعد الصرف كما هو يكون في اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، على أن يتم تقديم أو تأخير موعد صرف المستحقات إذا صادف اليوم العاشر أجازة رسمية.

التسجيل بحساب المواطن

كذلك أعلن البرنامج أنه يمكن التسجيل بحساب المواطن للدفعة القادمة، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، من بينها الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، رقم الحساب البنكي، وتقديم المستندات اللازمة، على أن يكون المتقدم مستوفي شروط الأهلية.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك الشرط ابن وابنة المواطنة، الزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

يجب على المتقدم أن يقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة، وألا يكون قد أقام خارجها 90 يوماً، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

يشترط عدم وجود المتقدم في أي من السجون أو دور الإيواء الحكومية.

يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف حساب المواطن

كما سبق وتم الإشارة، فإن موعد صرف حساب المواطن ، سيوافق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو لعام 2019، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج بعد إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكن معرفة أسماء مستفيدي حساب المواطن من خلال رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، وكان حساب المواطن رد على أحد المستفيدين بشأن أقل مبلغ يحصل عليه المستفيد من الدعم، وجاء رد الحساب الرسمي على تويتر، بأنه يجب استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية من أجل معرفة قيمة المبلغ المستحق بناءً على معايير الاستحقاق التي أعلن عنها البرنامج.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط

من خلال البوابة الإلكترونية على رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط ، يمكن معرفة أسماء المقبولين في البرنامج، فقط كل ما عليك هو تسجيل دخول حساب المواطن، ومن ثم إتباع باقي الخطوات، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية الاعتراض على مبلغ الدعم، ومعرفة قيمة الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية.