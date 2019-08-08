استعلام حساب المواطن وتسجيل الدخول لصرف الدفعة 21 لشهر أغسطس حيث أكد حساب المواطن اليوم إيداع مبلغ قدره 2.6 مليار ريال لنحو 12.5 مستفيد من برنامج حساب المواطن ، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الحساب سلطان القحطاني إيداع 50 مليار ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات منذ انطلاق البرنامج إلى اليوم، تم إيداع الدفعة 21 يوم الخميس 8-8 بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .

استعلام حساب المواطن وتسجيل الدخول لصرف الدفعة 21

بدأ البرنامج يوم الخميس 8-8-2019 منذ لحظات الصباح الأولى في إيداع المبالغ المستحقة في دعم الدفعة 21 شهر أغسطس وذلك لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن والمستوفون لشروط الأهلية الخاصة بالحساب، هذا ويمكن للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج القيام بـ تسجيل دخول حساب المواطن و استعلام حساب المواطن عن صرف الدفعة 21 شهر أغسطس من خلال رابط استعلام حساب المواطن الرسمي ، والقيام بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورموز التحقق .

فقد أتاح حساب المواطن عبر موقعه الرسمي طريقة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية المقدمة وهي الخاصة بتسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن برقم هوية المواطن الوطنية والرقم السري لكل المستفيدين من حساب المواطن فبإمكان كافة المستفيدين من البرنامج معرفة قيمة الدفعة 21 شهر أغسطس وأيضًا التحقق من الأهلية وأيضًا معرفة الدخل الشهري والإطلاع على جميع البيانات المتعلقة بخدمة نتائج أهلية حساب المواطن و استعلام حساب المواطن عن قيمة الاستحقاق بكل سهولة ويسر .