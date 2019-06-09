استعلام حساب المواطن مع العد التنازلي لإيداع الدعم في الحسابات البنكية

عدد استعلام حساب المواطن برقم الهوية بدء العد التنازلي لإيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، حيث اعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم دفعة شهر يونيو 2019، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم 10-6-2019، وعقب انتصاف ليلي الأحد 9 يونيو، سيبدأ البرنامج في صرف حساب المواطن للمستفيدين بشكل تدريجي وعلى مدار ساعات يوم الإثنين 7 شوال 1440 هجرياً لحين اكتمال عملية الصرف لجميع المستفيدين، ويمكنكم تسجيل دخول حساب المواطن الآن وعبر الحاسبة التقديرية احسب قيمة دعمك للشهر الحالي.

متي ينزل حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر، كان هو السؤال الذي تداوله المستفيدين بشدة خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل مطالبة البعض بصرف الدفعة 19 من بدلات حساب المواطن قبل حلول عيد الفطر، حتى خرج بيان رسمي عن برنامج حساب المواطن اكد نزول الدعم في موعدة الشهري المقرر نظاماً وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وقبيل انقضاء اجازة العيد وعودة المواطنين لعملهم، يترقب المستفيدين إيداع دفعة يونيو 2019 واستعلام حساب المواطن للتعرف على القيمية التقديرية لمبلغ الدعم والقيمة الفعلية للمستحقات التي تم إيداعها في الحسابات البنكية.

حاسبة استعلام حساب المواطن

تسجيل حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية لموقع البرنامج على شبكة الإنترنت، يوفر عدة خدمات للمستفيدين، منها حاسبة حسبا المواطن التقديرية، ومنها يستطيع من اجتاز نتائج الأهلية استعلام حساب المواطن لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية من بدلات الدفعة 19 والتي تبنى على عدة معايير أهمها الدخل الشهري للأسرة، وعدد الأفراد.

رابط موقع حساب المواطن الرسمي سيوفر كذلك خدمة تقديم الاعتراض على قيمة الدعم أو الاستحقاق، عقب إيداع الدفعة الحالية بمدة 5 أيام، حيث يتم تفعيل أيقونة اعتراض حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات، لتقديم اعتراضهم حال اختلاف القيمة التقديرية للاستحقاق التي سمن التعرف عليها من استعلام حساب المواطن لقيمة الاستحقاق، أو تلك التي تم إيداعها في حساب المستفيدين عقب استعلام حساب المواطن برقم الآيبان البنكي.

تسجيل دخول حساب المواطن .. وسائل التواصل

قنوات التواصل مع برنامج حساب المواطن متعددة، حيث تم توفير 4 قنوات للتواصل مع المستفيدين منها مركز الاتصال الموحد 19912، وخدمة صوتك مسموع.

أو التواصل مع خدمة العملاء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو الخدمات المتاحة من البوابة الإلكترونية لحساب المواطن