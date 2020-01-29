استعلام صلاحية اقامة وافد ومقيم في السعودية عن طريق بوابة أبشر 1441 هـ

تتزايد عمليات البحث بصورة كبيرة من قبل الوافدين والمقيمين في دولة المملكة العربية السعودية حول صلاحية الاقامة، وسوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج خطوات الاستعلام والفحص عن الاقامة في السعودية، حيث نوهت وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة كافة المقيمين في دولة المملكة لضرورة الاستعلام والفحص عن الاقامة في السعودية، وذلك تجنباً للتعرض للعقوبة المالية التي تفرضها الداخلية، حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولى أما الحالة الثانية يتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي وفي الثالثة يتم الترحيل بصورة مباشرة من المملكة إلى بلادك.

خطوات الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد

نستعرض لكم زوارنا الكرام كافة الخطوات من اجل الفحص والاستعلام عن صلاحية اقامة وافد لكافة الوافدين والمقيمين في المملكة، وذلك من باب الحرص على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة مستمرة، سوف نوضح لكم خطوات للقيام بالفحص والاستعلام وهي كالتالي :-

زيارة موقع بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية كتابة كافة البيانات المتعلقة في الاقامة الخاصة بك عزيزي المواطن النقر على إيقونة عرض للاستعلام سوف تظهر لك كافة البيانات المتعلقة في اقامتك عزيزي المواطن

بوابة أبشر الجوازات السعودية

قامت الداخلية بالتعاون مع الجوازات السعودية بالعمل على تطوير وتحسين جودة الموقع الإلكتروني أبشر من أجل العمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى العمل على تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها من خلال أبشر.