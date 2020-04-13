الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة مغترب عبر أبشر الجوازات Absher

يبحث كل مقيم أو كفيل في المملكة السعودية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة، والتي تجري عبر أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، حيث توفر السلطات السعودية خدمات خاصة للوافدين تجري معظمها إلكترونياً عبر أبشر الإلكترونية، أو بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “مكتب العمل السعودي”، وينشط عدد كبير من المقيمين للعمل في المملكة، حيث يقدر عددهم بقرابة 13 مليون مقيم.

معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة تحمي صاحب الإقامة من التعرض للتوقيف من قبل السلطات، حيث يُمنع منعاً باتاً السير في شوارع المملكة بإقامة منتهية الصلاحية، نتعرف عبر هذه المقالة على طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، وكذلك تاريخ تجديد إقامة المغترب، مدة صلاحية الإقامة.

معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة برقم الاقامة 1441

ها هي خطوات الاستعلام عن الإقامة وكيفية التأكد من صلاحية الإقامة:

يتوجب أولاً زيارة موقع أبشر الجوازات السعودية من الرابط التالي: absher.sa .

. سجل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

الخطوة التالية التوجه إلى الاستعلامات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة، رمز التحقق.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة وتجديد هوية مقيم

استعلام صلاحية الإقامة يهم أصحاب المؤسسات الشركات ممن لديهم وافدين للعمل، وذلك من أجل المتابعة الدورية لموعد انتهاء الإقامة وموعد تجديد هوية مقيم، ولكن المقيم الذي لم يتقم بتجديد إقامته يتعرض لبعض العقوبات هي:

غرامة مالية 500 ريال سعودي في المرة الأولى

غرامة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية.

ترحيل وابعاد نهائي خارج الأراضي السعودية في المرة الثالثة.

الاستعلام عن وافد عبر مكتب العمل السعودي

وزارة العمل أو الموارد البشرية كما أطلق عليها مؤخراً أصبح تتبنى مبدأ الحكومة الإلكترونية في إنجاز تعاملاتها، حيث أصبح أغلب الخدمات تنجز بشكل إلكتروني، ومنها الاستعلام عن اسم الكفيل الحالي،والاستعلام عن موظف وافد، وهي محور اهتمامنا في هذه الجزئية من المقال:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومن الضروري تسجيل بيانات الدخول.

، ومن الضروري تسجيل بيانات الدخول. اختر من الخدمات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد.

أملئ البيانات المطلوبة من رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، واختر جنسية الوافد. وانقر على بحث.

في النهاية سوف تظهر لك بيانات الوافد كاملة الأسم رباعي والحالة الوظيفية وتقييم المنشآت التي عمل بها.

وبهذا نكون قد أنهينا مهمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة، وتعرفنا على الغرمات التي توقع على المغترب الذي لم يقم بتجديد هوية مقيم، وكذلك يقوم من يعمل على الاستفسار عن صلاحية الإقامة، بالبحث عن طريقة الاستعلام عن وافد لأنها من ضمن الخدمات المكملة، لذلك وفرنا الطريقة بالأعلى.