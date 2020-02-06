استعلام صلاحية الاقامة لكافة الوافدين والمغتربين عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441

تعتبر صلاحية الإقامة من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل الوافدين أو المغتربين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يتم البحث عنها بصورة مستمرة من قبل الكثير من الوافدين أو المقيمين في السعودية، وذلك من أجل تجنب التعرض للعقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية، وتسعى وزارة الداخلية بصورة مستمرة إلى العمل على الحد من تلك المخالفات والعمل على تقديم العديد من المميزات والخدمات للمواطنين، وقد عملت الوزارة على تطوير منصة أبشر الإلكترونية من أجل تقديم الخدمات بصورة مميزة ومستمرة، حيث توفر أبشر الوقت والجهد على المواطنين في السعودية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

سوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج العديد من التفاصيل المتعلقة في صلاحية الاقامة بالنسبة للكثير من الوافدين إلى دولة المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك الخطوات ما يلي :-

زيارة موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية كتابة كافة البيانات المتعلقة والمطلوبة منك عزيزي المواطن على الواجهة الإلكترونية النقر على إيقونة عرض سوف تظهر لك علامة تبويت جديدة تحتوى على كافة المعومات المتعلقة بالإقامة

بوابة أبشر صلاحية الاقامة

تقدم بوابة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أبرز تلك الخدمات ” خدمة صلاحية الاقامة ” وذلك من أجل الفحص والإستعلام عن موعد إنتهاء أو تجديد الاقامة، وذلك من أجل تجنب العقوبات التى تفرضها الوزارة حيث تصل إلى الترحيل بصورة مباشرة من المملكة إلى بلادك في حال عدم التجديد.