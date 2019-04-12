استعلام عن أسماء المستفيدين صندوق التنمية العقاري برقم الهوية موقع سكني 1440

في وقت سابق من العام الحالي أعلن موقع وزارة الإسكان السعودي أو سكني عن أسماء مستحقي الدعم السكني ممن هم على قوائم الانتظار ومستوفين لشروط صندوق التنمية العقاري وقد أوضحت سكني عبر موقعها الشخصي على الشبكة العنكبوتية عن شروط الاستحقاق لدعم السكن أو أراضي البناء وأوضحت أن أسماء المستفيدين ستنزل تباعاً عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو سكني.

استعلام عن أسماء مستفيدي صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

من خلال موقع سكني وهو الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودي يمكنك البحث عن الأسر المستفيدة وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستفيد بالكامل كما سبق وسجلت به على موقع سكني، قام سكني بتسليم 2000 قطعة ارض مجانية على مستحقي الدعم ومستوفين شروط الدعم خلال شهر مارس الماضي.

حاسبة الدعم السكني

حاسبة الدعم السكني، هي أداة يمكنك من خلالها عزيزي القارئ من احتساب قيمة الدعم المقدم من صندوق التنمية العقاري والخاص بالوحدات السكنية الجاهزة للسكن والوحدات السكنية قيد الإنشاء أو مشاريع سكني السكنية فمن خلال إدخال بعض البيانات كالدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والمدة المطلوبة للتمويل وقيمة التمويل سيظهر لك الحاسبة القيمة المدعومة للوحدة محل الدعم من صندوق التنمية العقاري.

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