استعلام عن العوائد السنوية 1440 وزارة المالية السعودية

وفق رؤية 2030 والتي ضمن أهدافها تغير كافة الخدمات الحكومية من الطريقة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية و نحن نقدم من خلال موقعنا شرح لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية وكيفية التعامل ومعلومات عن كافة الخدمات الحكومية ومن تلك الخدمات خدمة استعلام عن العوائد السنوية من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة الكثير في المملكة خدمة العوائد السنوية هي أحد سلسلة الاستعلامات الإلكترونية والتي شملت القطاع المالي والتعليمي والكهرباء وقروض التسليف وغيره من الاستعلامات التي تهم المغترب والمقيم على أرض المملكة.

استعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

وفرت وزارة المالية السعودية تلك الخدمة إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد كما عرضت من خلال موقع وزارة المالية طرق أخرى للاستعلامات المباشرة ومن خلال الأيميل الخاص بالوزارة حتى يتمكن الجميع من التعرف إلى الخدمات المختلفة والاستعلام عنها بطرق غير تقليدية وبدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة المالية في المملكة.

خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

أولاً يجب الدخول إلى موقع وزارة المالية في المملكة.

من القائمة المنسدلة من الصفحة الرئيسية قم باختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد.

بعد ذلك قم باختيار خدمات الأفراد.

ستجد نافذة أخرى بها عدة اختيارات عن بعض الخدمات الإلكترونية للموقع قم باختيار خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.

لابد من الموافقة على قوانين الموقع للاستخدام.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة قم بإدخال رقم الهوية وأكمل خطوات الاستعلام.

ستظهر لك صفحة فيها ما تم الاستعلام عنه.

طرق التواصل الأخرى مع وزارة المالية والاستعلامات غير التقليدية