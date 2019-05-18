استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة 1440 خلال أبشر الجوازات إلكترونياً

إطلاق خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامه عبر البوابة الالكترونية أبشر الجوازات السعودية المتبوعة لوزارة الداخلية في المملكة، وتعد خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامه لوافد أكثر الخدمات الالكترونية التي دشنتها الوزارة مؤخراً مما أتاح للوافدين فرصة التحقق من موعد سريان الاقامة الكترونياً برقم الجواز واقامة الوافد، حتى يستطيع المستهدفين من الخدمة إنجاز إجراءات تجديد إقامة منتهية بسهولة لتجنب تعرضهم لأي غرامة تأخير إصدار إقامات برقم الهويه أو التجديد، ونستوضح طريقة الاستخدام للموقع الالكتروني ابشر وزارة الداخلية السعودية، وبيان كيفية التأكد من صلاحية الاقامة.

استعلام عن انتهاء الإقامة إلكترونيا

أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن السعودي وكذلك المقيمين الوافدين داخل المملكة وذلك توفيراً للوقت والجهد، ومن ضمنها الاستعلام عن انتهاء موعد الإقامة لكل المقيمين بالمملكة حتى لا يضطر المواطنين إلى دفع الغرامات وفرض الجزاءات بعد انتهاء صلاحية الاقامة، ويمكن للمواطن الاستعلام عن الخدمة من خلال أبشر.

كيفية التأكد من صلاحية إقامة وافد 1440

تتطلب وطريقة استعلام عن انتهاء الإقامة الدخول على موقع وزارة الداخية الرسمي وذلك من خلال ولوج رابط ابشر، والضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية في القائمة الرئيسية بعدها اختيار أيقونة الجوازات السعودية، واختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي والضغط على أيقونة العرض، تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة وتاريخ الصدور والإنتهاء.

يجب على المواطنين عدم تجاهل غرامة انتهاء الإقامة، حيث أنها قد تصل إلى الترحيل من المملكة ودفع غرامات باهظة، لذا مراعاة الآتي:

يتوجب على المواطن تجديد الاقامة قبل موعد الانتهاء بثلاثة أيام وإلا سوف يطبق عليه غرامة، وسيتضاعف المبلغ في حال لم تجدد، كما يلزم على المواطن عند ضياع رخصة الإقامة الإبلاغ عن ضياعها بعد مرور يوم كامل وإلا سوف يدفع غرامة.

يجب على الوافدين مغادرة البلاد عقب استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الجواز والتأكد من انتهائها، حتى لا يتعرض إلى ترحيله من السعودية ودفع غرامة، والعقاب بالسجن 3 شهور مع ترحيله.