استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة 1440 إلكترونياً عبر ابشر ..والغرامات المترتبة عليها

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وبالرغم من ابشر تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ألا أن هذه الخدمة هي اشهر الخدمات التي وفرتها وزارة الخارجية مؤخرا حيث اصبح أمكانية التحقق من تاريخ صلاحية الإقامة إلكترونيا برقم الإقامة من أسهل الخدمات التي يحصل عليها المقيم، وحتي يستطيع المعنين بالخدمة تخليص معاملات تجديد أقامة منتهية بكل سهولة ويسر حتي لا يقعوا تحت طائلة غرامة تأخير أصدار أقامة برقم الهوية ومن خلال السطور القادمة نوضح كيفية التأكد من صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها.

كيفية التأكد من صلاحية إقامة ومدة سريانها:

للتأكد من صلاحية أقامة يتم اتباع الخطوات التالية

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ابشر ونختار الاستعلامات الإلكترونية

ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار الجوازات ثم الاستعلام عن انتهاء الإقامة أو صلاحية الإقامة

ثم كتابة رقم الإقامة والرمز المرئي الظاهر في الصفحة يتم كتابته بشكل صحيح

ثم الضغط على عرض وسوف يتم جميع البيانات المطلوبة عن أقامة الوافد.

غرامة انتهاء تاريخ الإقامة السعودية:

في حالة عدم تجديد الإقامة قبل انتهائها يتم فرض على المقيمين غرامة مالية وتقررها المديرية العامة للجوازات

في حالة ضياع الإقامة لابد من الإبلاغ بضياعها حتي لا يتم التعرض إلي غرامة مالية

في حالة انتهاء تأشيرة المقيم بالمملكة العربية السعودية ولم يقم بتجديدها يتعرض للسجن ويتم ترحيله الى بلاده فورا ويتم فرض غرامة مالية .

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