استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر تسجيل دخول خدمات مكتب العمل

توفر بوابة وزارة العمل السعودية الكثير من الخدمات المختلفة، من بينها استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، وهي واحدة ضمن حزمة كبيرة من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي سواء للمواطنين أو المقيمين، كما أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الأخرى التي توفرها البوابة الإلكترونية، وتعتبر خدمة استعلام عن وافد هارب، تمكن أي من العمالة الوافدة معرفة إن كانت إقامته بها أي بلاغ من عدمه، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك توفيراً لعنصر الوقت والجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقرات مكتب العمل.

على الجانب الآخر تسعى المملكة العربية السعودية إلى فرض السيطرة الكاملة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وقامت بشن حملة وطن بلا مخالف، والتي تهدف إلى منح فرصة لكافة العمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة من أجل تسوية أوضاعهم القانونية من خلال العديد من الجهات، بما فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجوازات السعودية، كما وفرت لهم المملكة العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن من خلالها استعلام عن وافد هارب.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

كذلك يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة، التي توفرها الوزارة للعمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، من بينها نقل الكفالة، استعلام العمالة الوافدة، معرفة اسم أو نطاق الكفيل، ويمكن الاستفادة من كافة خدمات وزارة العمل سواء للمواطن أو المقيم على حد سواء، فقط برقم الهوية بالنسبة للمواطن، أو برقم الإقامة بالنسبة للمقيم، وتعتبر خدمة استعلام عن هروب برقم الإقامة، الخدمة الأبرز التي يبحث عنها الكثير من المقيمين أو الوافدين، خاصةً في حال أنه مخالف لأنظمة العمل أو الإقامة في المملكة.

الاستعلام عن موظف وافد

كذلك يمكن لكل من المواطن أو الموظف الوافد الاستفادة بخدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل السعودي، وذلك بعد تسجيل وزارة العمل، من خلال رابط الاستعلام عن موظف وافد، التي يتمكن من خلالها صاحب العمل من معرفة حالة الإقامة الخاص بالعامل الوافد، أو كفالته، وحالة المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، وقبل استخدام الخدمة يجب أن يكون صاحب العمل مسجل على بوابة الوزارة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونياً.

استعلام عن وافد هارب

تعتبر خدمة استعلام عن وافد هارب في المملكة العربية السعودية التي يتم تقديمها عبر خدمات مكتب العمل، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للكفيل أو صاحب العمل، حيث يمكن من خلالها تقديم بلاغ تغيب عن العمل بحق الوافد الذي يتهرب من أداء العمل، وعليه فإن العامل الوافد الهارب يتم عليه فرض العقوبات النظامية التي تنص عليها قوانين العمل في المملكة، كما أنها قد تسبب بعض المشكلات لأصحاب الشركات والمؤسسات التي يعمل بها هذا العامل، في حال عدم تقديم بلاغ تغيب بحق العامل.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

من خلال خدمات مكتب العمل الإلكترونية، يستطيع صاحب العمل تقديم بلاغ هروب عامل، أو الاستعلام عنه، وذلك من خلال تسجيل دخول وزارة العمل، واختيار خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، ويلزم على صاحب العمل أن يكون معه رقم إقامة العامل، أو رقم الحدود الخاص به من أجل إتمام استعلام عن بلاغ هروب من الكفيل، ومن ثم يقوم صاحب العمل بكتابة رقم الإقامة الخاصة بالعامل الوافد، ثم الرمز المرئي، ومن ثم الضغط على أيقونة البحث، وأخيراً ستظهر أمامك كافة البيانات المطلوب معرفتها عن العامل الوافد.