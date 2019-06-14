استعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر الجوازات السعودية

يوفر موقع أبشر وزارة الداخلية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وهي واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها أبشر الجوازات السعودية، وتعتبر تأشيرة الخروج والعودة، هي التأشيرة التي يستخدمها المقيم في المملكة أو العامل الوافد، من أجل السفر والعودة مرة أخرى إلى السعودية، ويمكن استخدام التأشيرة خلال فترة زمنية مدونة عليها، وتبدأ فترة استخدام تأشيرة خروج وعودة بدايةً من تاريخ الإصدار.

تأشيرة الخروج والعودة

كما سبق وتم الإشارة، فإن تأشيرة الخروج والعودة تكون المدة المحددة لديها 6 أشهر فقط، ولكن يمكن زيادة هذه المدة من خلال تقديم طلب إلى الجوازات السعودية من قبل صاحب العمل، أو الكفيل السعودي، كما أنه يمكن إصدارها في حال فقدها من قبل الكفيل، وتمكن صاحب التأشيرة من السفر خارج المملكة والرجوع لها مرة أخرى من خلال كافة المنافذ في المملكة العربية السعودية، سواء برأ، بحراً، أو جواً.

التسجيل في أبشر

من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة، ينصح دائماً بإنشاء حساب على بوابة وزارة الداخلية، وذلك من خلال رابط التسجيل في أبشر، حيث يمكن خلاله استعلام تأشيرة خروج وعودة، ومعظم المعاملات الإلكترونية التي يحتاج لها العامل الوافد أو المقيم في المملكة، ويمكن فتح حساب في أبشر وزارة الداخلية، بعد كتابة بيانات المستفيد، مثل رقم الهوية، أو الإقامة، رقم الجوال، وبعض البيانات الأخرى.

أبشر خروج وعودة

على الجانب الآخر يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة وفق بعض الضوابط والشروط الموضحة من قبل الجوازات السعودية، من بينها أن يكون سجلك المروري خالي من المخالفات، ويمكن من خلال أبشر المرور على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، كما يجب كتابة نموذج طلب التأشيرة بناءً على البيانات المسجلة في جواز السفر الخاص بك، مع ضرورة إرفاق صورة شخصية لك، وأن يكون صاحب العمل أو الكفيل موقع على النموذج.

كذلك يجب التأكد معرفة انتهاء الإقامة،وهل هي بحاجة إلى تجديد، أم أنها سارية الصلاحية/ ويمكن ذلك أيضاً من أبشر الجوازات السعودية، من خلال رابط الاستعلام عن الإقامة، كما يجب إحضار جواز السفر الخاص بالعامل الوافد، ودفع رسوم التأشيرة عبر نظام سداد، كما يشترط أيضاً تسجيل البصمة.

استفسار عن تأشيرة خروج وعودة

كما سبق وتم الإشارة في السطور الماضية، فإن موقع أبشر الإلكتروني يسمح للمقيمين والمواطنين بالاستفادة بالعديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها استفسار عن تأشيرة خروج وعودة، وهي الخدمة التي يتمكن من خلالها المواطن أو المقيم من معرفة صلاحية التأشيرة، ونوع التأشيرة، جنسية صاحب التأشيرة، والتأمين الصحي، وبعض البيانات والتفاصيل الأخرى الموضحة بها.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

يمكن الحصول على الخدمة واستخدامها من خلال رابط استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وقم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، وهي، رقم رخصة إقامة العامل الوافد، رقم هوية الكفيل، الرمز المرئي، ومن ثم كتابة رقم جواز السفر أو رقم التأشيرة الخاصة بك، وأخيراً الضغط على أيقونة العرض، وبهذا يكون قد تم الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم.