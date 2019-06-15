استعلام عن تأشيرة خروج وعودة – وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة التي توفرها وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية علي موقع أبشر السعودي من اجل أن توفر الوقت والجهد علي جميع المواطنين والمقيمين، حيث تعتبر اهم الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها قطاع كبير من المغتربين بالأراضي الحجازية، فالكثير منهم يبحث عن فرص السفر والعودة خلال فترة الإجازات والمناسبات الإسلامية من اجل الذهاب إلي الأهلي خلال تلك الفترة، لذا يلجئ الكثير من المقيمين باستخدام خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة الإلكترونية من اجل أصدار تأشيرة الخروج والعودة من موقع أبشر وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أتاحت أمكانية التسجيل في نظام أبشر من اجل فتح حساب جديد علي البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك من اجل التعامل مباشرة مع الخدمات المتاحة إلكترونيا، حيث يلزم علي المواطن أو المقيم كتابة البيانات بشكل سليم دون تحريف لان منصة ابشر ستقوم مراجعة البيانات مع الجهاز القومي للبيانات وستقارن بياناتك المسجلة لديهم لذا يجب توخي الحظر عند البدء في أجراءات التسجيل في ابشر.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

بإمكان جميع المستفيدين بالدخول علي رابط الخدمة من اجل إصدار تأشيرة خروج وعودة، حيث يلزم علي المغادر الأراضي الحجازية من مراجعة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية من اجل التأكد من خالو سجلك المروري بالمخالفات المرورية في جميع أشارات المرور بكافة المناطق، بعدها نقوم بزيارة موقع الجوازات السعودية التأشيرات الإلكترونية من اجل الحصول علي نموذج طلب التأشيرة من اجل تعبئته وإرساله لصاحب العمل للتوقيع عليه من ثم إرسال لمكتب الجوازات من اجل الحصول علي التأشيرة.

بالإضافة يجب المرور علي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الرابط السابق يمكن التعرف علي موعد انتهاء الإقامة الخاصة بك لكتالد إذا ما كانت سارية أم انتهي تاريخ صلاحيتها، من ثم تسجيل البصمة للرحيل بعد ذلك نقوم بالذهاب مباشرة للموظف المختص من اجل دفع المقابل المالي للحصول علي التأشيرة أو من خلال نظام سداد الإلكتروني الذي يوفر لكم أحضار الجواز السفر الخاص بك وانته في منزلك.

وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

وختاما سنقوم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من اجل الدخول علي رابط خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة من اجل التأكد من تاريخ صلاحيتها وذلك عن طريق البحث برقم رخصة الإقامة ورقم هوية الكفيل والرمز المرئي وإدخال بعض البيانات الأخري من اجل أتمام أجراء الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم.