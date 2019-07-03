استعلام عن تأشيرة خروج وعوده عبر موقع أبشر الجوازات وبوابة مقيم الإلكترونية

بوابة أبشر الجوازات استعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خدمات موقع وزارة الداخلية ، وكذلك يمكن تنفيذ تلك عملية الاستعلام عن التأشيرة من بوابة مقيم ضمن خدمة صلاحية التأشيرة، لعامل وافد أو حالة استقدام، بعد إدخال البيانات المطلوبة في حقول عملية الاستفسار عن حالة تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية، خلال فترات الإجازات الصيفية، ورغبة البعض في قضاء تلك الأوقات مع أسرهم أو غير ذلك، كذلك سنعمل على تزيح كيفية طباعة التأشيرة عقب صدورها.

أسهل طرق استعلام عن تأشيرة خروج وعودة تتم من خلال بوابة أبشر الجوازات للخدمات الإلكترونية، ويجب التعرف على طريقة سداد الرسوم عن طريق بنك الراجحي أو غيره من البنوك المعتمدة، وتبين عملية الاستعلام التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية الخارجية، لتوضيح نوع وتفاصيل وصلاحية التأشيرة، ويستطيع المواطن أو صاحب العمل أو من له الصلاحية تنفيذ تلك الخدمة من خلال تسجيل الدخول على حسابة في أبشر ثم استعلام عن تأشيرة خروج وعودة لحين استكمال كافة مراحل العلمية بنجاح.

طريقة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

سجل دخولك على حسابك في رابط أبشر الجوازات، ومنها استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، ينقلنا البرنامج لصفحة تحديد نتيجة الإعلان من حيث عملية الاستفسار، والتعرف على موعد الخروج وموعد العودة للملكة العربية السعودية بوقت كافي، فقط ادخل البيانات المبينة.

الحقول المشار إليها باللون الأحمر، هي اهم الحقول التي يجب إدخال بياناتها للتعرف على نتائج قبول الجوازات.

طريقة طباعة التأشيرة وتنفيذها من موقع منيب مع التحديث المقبل.