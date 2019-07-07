استعلام عن تأمين مجلس الضمان الصحي التعاوني برقم الإقامة أو رقم الهوية

توفر المملكة العربية السعودية خدمة استعلام عن تأمين مجلس الضمان، حيث تشترط الآن المملكة على كافة المقيمين أو العمالة الوافدة ضرورة وجود تغطية تأمينية للمقيمين والمرافقين لهم، ويمكن من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، أو عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية الاستفادة من خدمة استعلام عن تأمين صحي، كذلك نوهت الجهات المسؤولة في المملكة إلى ضرورة وجود تأمين طبي من أجل تجديد الإقامة، لذلك ينصح دائماً بضرورة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي بين الحين والآخر.

بجانب خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي، يوفر موقع مجلس الضمان الصحي عدد كبير من الخدمات الإلكترونية المختلفة، مثل خدمات شركات التأمين، خدمات لمقدمي الرعاية، خدمات لأصحاب العمل، وخدمات أخرى للمؤمن عليهم، بالإضافة إلى الاستعلام عن أي من مقدمي الخدمات الصحية، أو استعلام عن حالة وثيقة تأمينية.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين

يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين بأكثر من طريقة إلكترونية، الطريقة الأولى عن طريق موقع مجلس الضمان الصحي، الذي يقوم بعرض كافة المعلومات والتفاصيل حول الوثيقة التأمينية الخاصة بالمقيم، أو أي من أفراد عائلته، الطريقة الثانية كما سبق وتم الإشارة، عن طريق أبشر وزارة الداخلية، من خلال الخدمة التي يتم تقديمها على منصة وزارة الداخلية، ومن خلالها يتعرف المقيم على مدى سريان الوثيقة، وهل هي بحاجة إلى تجديد أم لا، فقط عبر استخدام رقم الإقامة فقط.

وأعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني في وقت سابق، أنه تم ربط إصدار أو تجديد إقامة أي من المقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة، بضرورة وجود تأمين صحي لكافة أفراد أسرة المقيم في المملكة، وأن حصول كافة الأسرة على التأمين الصحي شرط رسمي لتجديد الإقامة أو إصدارها، وذلك بعد أن تم ربط التأمين الطبي برقم إقامة كل مقيم وأفراد أسرته، كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن التأمين الصحي شرط أساسي أيضاً لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

استعلام عن تأمين صحي

هذا وأصبحت كافة الأنظمة والجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، تلزم كافة العاملين بها بضرورة وجود تأمين طبي ساري، كذلك استعلام عن تأمين صحي سواء للمقيم أو المواطن أصبح من الضروري حتى يتعرف كل منهم على موعد تجديد التأمين الخاص به، لذلك يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي عن طريق تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية، وتظهر نتائج الاستعلام باللون الأحمر، أو اللون الأخضر، حيث اللون الأحمر يعني أن صلاحية التأمين انتهت وبحاجة إلى تجديد، أما في حال ظهورها باللون الأخضر فهذا يعني أنها سارية المفعول.

استعلام عن تأمين مجلس الضمان

الاستعلام عن التأمين الطبي يمكن من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث يوفر من خلاله كافة المعلومات ولتفاصيل المطلوب الحصول عليها، وذلك من خلال رابط استعلام عن تأمين مجلس الضمان الصحي، فقط قم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بك إن كنت من المقيمين، أو رقم الهوية الوطنية إن كنت مواطن سعودي، ومن ثم الرمز المرئي، والضغط على أيقونة موافق، بعدها سيظهر لك كافة بيانات وثيقة التأمين الصحي الخاصة بك وبها اسم شركة التأمين، رقم بوليصة التأمين، تاريخ انتهاء التأمين الصحي، وبهذه الطريقة تم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي، عبر مجلس الضمان الصحي التعاوني.