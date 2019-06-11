استعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة 1440 بوابة ابشر الجوازات

استعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة ابشر إلكترونيا هي احد الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الدخلية ، وتعتبر من اكثر الخدمات التي تقدمها الوزارة مؤخرا هي خدمة الاستعلام عن انتهاء اقامة وافد وذلك للتعرف على انتهاء موعد الاقامة النهائي، وإطلاق هذه الخدمة عمل على سهولة معرفة موعد انتهاء الاقامة عبر بوابة ابشر إلكترونية والاستغناء عن الاجراءات الروتنينة لتجنب تعرضهم لااى غرامة تأخير وتوفيرا للجهد ومعرفة ميعاد تجديد الاقامة في الموعد المحدد.

استعلام عن انتهاء الاقامة برقم الاقامة

من اجل معرفة انتهاء أو سريان الاقامة يجب على المقيم أن يمتلك حساب شخصي على موقع بوابة ابشر حتى يستفيد من خدمات الموقع، وقد ناشدت المملكة المقيمين الوافدين بضرورة الاستعلام عن الاقامة لمعرفة سريانها من انتهاءها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم دفع غرامة تأخير.

سوف نستعرض طريقة الاستعلام عن الاقامة التي توافرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وهى من اهم الخدمات الموجودة في المملكة :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الدخول على قسم الاستعلامات إلكترونيه.

اضغط على اختيار الجوزات ومن ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

ادخل رقم الإقامة ثم الضغط على عرض.

بوابة ابشر الإلكترونية الجوازات

قد وفرت مديريه الأمن في المملكة خدة ابشر وهيه من ابرز واهم المواقع الخاصة بالجوازات للمقمين الوافدين الاطمئنان ومعرف موعد انتهاء صلاحية الاقامة لعدم مخالفة القوانين الخاصة بالإقامة والعمل ،وقد وفرت الوزارة أيضا خدمة تنزيل برنامج ابشر على المحمول الاستفادة من معرفة ميعاد تجديد الاقامة وذلك لتسهيل البحث على المقيم بدلا من استخدام الكمبيوتر أو الأب توب.

وتعتبر بوابة ابشر صرح كبير إلكتروني تحت رعاية وزارة الداخلية يعمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمقيم والمواطن السعودي، وتهدف الحكومة السعودية إلى تطوير كافة خدماتها الموجهة إلى المقيم أو المواطن وتطبيق كل ماهو جديد من اجل روية 2030 التي تعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر موقع ابشر ويوجد العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل الاجراءات على المقيم حتى لا يتعرض لغرامة التأخير أو مخالفة القوانين