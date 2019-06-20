رابط استعلام عن تامين صحي عبر تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

يتيح موقع أبشر وزارة الداخلية، خدمة استعلام عن تأمين صحي، ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات التي يتم تقديمها للمقيمين بالمملكة، وأيضاً المواطنين، وتعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين التأمين الطبي، من الخدمات التي يحتاج لها المستفيد بعد تسجيل دخول أبشر، كما أنه يمكن بعد الاستعلام عن الخدمة الإطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بصلاحية التأمين الخاص به، وهي خدمة تم توفيرها من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.

أبشر وزارة الداخلية

بجانب خدمة استعلام عن تأمين صحي، يوفر أبشر وزارة الداخلية خدمات أخرى توفر للعامل أو المقيم، وأيضاً المواطن الكثير من الوقت والإجراءات الروتينية قبل التحول الرقمي، من بينها خدمة الاستعلام عن التعاميم، والتي من خلالها يستطيع المستفيد من معرفة إن كان مسجل عليه أي تعميم سواء منع من السفر، أو إبلاغ بالمراجعة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات وفق بعض الضوابط والشروط بعد فتح حساب أبشر.

كذلك من خلال أبشر يمكن الاستفادة من خدمات أبشر الأحوال المدنية المختلفة، مثل الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، وخدمة حجز موعد في الأحوال المدنية، ويستفيد منها المواطن أو المقيم على حد سواء، من أجل حجز مواعيد في مكاتب الأحوال المدنية، عن طريق اختيار موعد من المواعيد المتاحة، واختيار أقرب مكتب أحوال، ومن ثم التوجه له من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة به، ومن أجل الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة يجب على المستفيد أولاً فتح حساب في أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر، ومن ثم اتباع باقي خطوات التسجيل وكتابة البيانات بشكل صحيح.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي

يمكن الآن بمنتهى السهولة أن يتمكن العامل الوافد أو المقيم، وأيضاً المواطن الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي، عبر منصة أبشر وزارة الداخلية، وهي الخدمة التي يتم تقدميها من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية صرحت من قبل عبر حسابها الرسمي، أنه لن يتم تجديد إقامة أي مقيم إلا بعد أن يتم إصدار وثيقة تأمين طبي خاصة به، ونوهت إلى ضرورة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة على رابط استعلام عن صلاحية إقامة، على أن تكون وثيقة التأمين تغطي فترة الإقامة.

الاستعلام عن التأمين الصحي

في حال إن كانت الوثيقة التأمينية سارية المفعولة أو منتهية، فيمكن الاستعلام عن التأمين الصحي عبر خدمات أبشر الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن معرفة حالة الوثيقة التأمينية الخاصة بك، في حال ظهور نتائج الاستعلام باللون الأخضر فهذا يعني أن خدمة التأمين الصحي سارية الصلاحية، وفي حال إن ظهرت النتيجة باللون الأحمر، فهذا يعني أن وثيقة التأمين تحتاج إلى تجديد، ويجب التأكد من حالة صلاحية الإقامة أيضاً كما سبق وتم الإشارة.

استعلام عن تأمين صحي

كما سبق وتم الإشارة فإنه يجب على المستفيد من الخدمة فتح حساب أبشر في حال إن لم يكن لديه حساب على بوابة وزارة الداخلية، أو تسجيل دخول أبشر عبر كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة به، ومن ثم التوجه إلى الاستعلامات الإلكترونية، واختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها، ولمعرفة صلاحية التأمين، قم بالتوجه إلى رابط استعلام عن تأمين صحي، وفي صفحة البيانات قم بكتابة البيانات المطلوبة منك، سواء رقم الإقامة للمقيمين، أو رقم الهوية للمواطنين، ومن ثم ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة.

وكانت المديرية العامة للجوازات أوضحت قبل أيام، أنه من ضمن شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، أن يكون الزائر له تأمين صحي ساري الصلاحية، وكان عدد من المقيمين في المملكة تفاجئ بعدم قدرتهم على تمديد التأشيرة، ووجه لهم نظام أبشر رسالة تفيد بأنه يتوجب أولا تمديد التأمين الصحي على الزائرين.