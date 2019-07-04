استعلام عن حجز الحج وأحقية أداء المناسك عبر المسار الإلكتروني وموقع ابشر

خدمة استعلام عن حجز الحج 1440 أو الاستعلام عن أحقية الحج من الخدمات الهامة لراغبي أداء مناسك الحج في المملكة، من خلال الخدمات الإلكترونية على بوابة أبشر أو من موقع وزارة الحج والعمرة، حيث تم فتح رابط المسار الإلكتروني للحج لاستمال خطوات الحجز وسداد الرسوم واختيار برامج الحج، في ثاني مراحل التسجيل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، وغير أن عملية التسجيل تستلزم إتمام بعض الخطوات للتمكن من استكمال تلك العملية بنجاح.

طريقة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج تعد من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطن والمقيم، من خلال بوابة الاستعلامات الإلكترونية على موقه وزارة الداخلية تحت خدمات أبسر الجوزات أو أبشر الأحوال المدنية، ويمنها يتم التعرف على مدى أحقية صاحب الطلب في الحصول على تصريح الحج وأداء المناسك، بعد إقرار شرط الخمس سنوات، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، عبر الدخول على موقع المسار الإلكتروني حج الداخل 1440 واختيار الخدمة من قائمة حزم الخدمات والحجز، هذا بجانب استعلام عن حجز الحج للتأكد من إتمام العملية بنجاح.

طريقة استعلام عن حجز الحج “أحقية الحجز”

يختص الشرح المرفق بالتعارف على طريقة الاستعلام عن أحقية الحج وإمكانية استعلام عن حجز الحج للتعرف على أحقية المواطن أو المقيم في أداء مناسك الحج، وفق الضوابط التي وضعتها السلطات المعنية داخل المملكة، من أجل تنظيم الحج والتمكن من تقديم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام، وضبط الأحوال الأمنية، وعدم الوقع تحت طائلة مخالفي نظم الحج وتوقع العقوبات على المخالفين ومنها دون شك بصمة الحج.

ادخل على بوابة أبشر من موقع وزارة الداخلية، وتحت بوابو الاستعلام الإلكترونية من خدمات أبشر الأحوال المدنية، أو أبشر الجوازات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن أحقية الحج برقم الهوية أو رقم الإقامة، حيث أنها من الخدمات المتاحة للمواطنين أو المقيمين.

الاستعلام عن حجز الحج

عبر موقع وزارة الحج والعمرة يمكن كذلك الاستعلام عن حجز الحج عبر الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ومنها قائمة الخدمات واختيار خدمة استعلام عن حجز حج 1440 .