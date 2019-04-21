استعلام عن رسوم تجديد اقامة وافد عبر موقع وزارة الداخلية أبشر الجوازات

تعتبر خدمة استعلام عن رسوم تجديد أقامة وافد من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في السعودية وذلك عبر موقع ابشر السعودي، حيث يعتبر نظام ابشر الحكومي من اهم الأنظمة الجديدة التي يمكن لأي مواطن أو مقيم الاستفادة من خدمات ابشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن الانتهاء من كافة التعاملات والمعاملات الحكومية وانته في منزلك دوت الحاجة للذهاب إلي مقرات مصلحة الجوازات السعودية، فنجد الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط الموقع الرسمي للوزارة من اجل الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين وتجديد الإقامة قبل انتهائها حتي لا يقعوا في المحظورات بدفع الكثير من الغرامات التي تتسبب لهم في بعض المشاكل في حياتهم اليومية حيث نجد الكثير من الدوريات الأمنية واللجان الشرطية المنتشرة في العديد من الأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية من اجل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال هذه المقالة سوف نوضح لكم طريقة معرفة موعد تجديد الإقامة في السعودية حتي نسهل الأمر علي الجميع من خلال خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة التي يوفرها لكم موقع وزارة الداخلية أبشر الجوازات علي شبكة الأنترنت.

استعلام عن رسوم تجديد أقامة وافد

خدمة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من اجل ان يستطيع جميع المواطنين المغتربين بالأراضي الحجازية معرفة موعد تجديد الإقامة ورسومها المقررة وذلك عن طريق زيارة موقع أبشر الجوازات السعودية والذي سوف نرفق رابطه المباشر بالأسفل، وذلك من اجل أن يتعرف كل شخص علي مدة الإقامة وتاريخ انتهاء مدتها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقرات مصلحة الجوازات، هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم من خلال خطوات عبر النقاط التالية.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

اختيار خدمة استعلام عن رسوم تجديد أقامة وافد .

. تعبئة البيانات بالحقول الفارغة وهي ” رقم الإقامة ورمز التحقق” من ثم.

الضغط علي أيقونة بحث.

بعد أن ينتهي المواطن من أدخال بياناته والانتهاء من أداء الخطوات بالطريقة الصحيحة سوف تظهر لكم نتيجة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة حيث سيجد المستعلم كافة البيانات المتعلقة به والتي تحتوي علي الاسم بالكامل وكذلك تاريخ الميلاد وموعد انتهاء الإقامة وتاريخ مدتها للاطلاع علي صلاحيتها وغيرها من المعلومات الأخري بداخل صفحة موقع وزارة الداخلية أبشر الجوازات، علما بان عند استلام تصريح الإقامة يعتبر بمثابة بطاقة الأحوال المدنية ولكن مخصصة للمواطنين المغتربين للمملكة العربية السعودية.

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