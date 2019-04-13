خدمة استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي التي يوفرها موقع أبشر السعودي الجديد من اجل أن يستطيع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التعرف علي معرفة قيمة رصيد مدفوعات الخدمات الحكومية الخدمية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة الإلكترونية أن يبحث عنها كل مواطن أو مقيم من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية، حيث جاءت هذه الخدمة من اجل توفر الوقت والجهد علي الجميع بدون أن يضيع المواطنين بالتوجه إلي مقرات الوزارة المنتشرة بالأراضي الحجازية، حيث يمكن الانتهاء من كافة التعاملات الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت.

استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

بإمكان المواطنين والمقيمين الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية السعودية علي الرابط الالكتروني التالي موقع ديوان وزارة الداخلية الاستعلام العام برقم الهوية أو رقم الإقامة، من ثم يقوم المستعلم بكتابة الرمز المرئي الخاص به كما هو موضح بالصورة التالية.

تتلخص كيفية الاستعلام عن رصيد الجوازات في استظهار تفاصيل رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي حيث يلزم علي المستعلم أن يقوم بإدخال ” رقم الهوية والرمز المرئي ” من ثم الضغط علي أيقونة عرض ولكي تتحقق من صحة النتيجة سيظهر لكم خلفية باللون الأخضر وسيظهر لكم نتائج البحث عن رصيد دفوعات خدمات وزارة الداخلية.

موقع وزارة الداخلية نظام أبشر يقوم بتوضيح مصروفات المكفولين والمركبات ورخص القيادة لجميع المواطنين والمقيمين وكذلك رصيد الاستقدام والجوازات من استخراج التأشيرات وتجديد الإقامات لجميع المغتربين، بذلك نكون قد انتهينا من شرح طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات مقيم حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بشكل مجاني بدون أي مقابل.

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