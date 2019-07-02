منصة التأشيرات الإلكترونية : استعلام عن زيارة عائلية عبر بوابة وزارة الخارجية برقم الطلب

توفر وزارة الخارجية ومنصة التأشيرات الإلكترونية خدمة استعلام عن زيارة عائلية، وهي واحدة ضمن مجموعة من الخدمات المميزة التي يتم إصدارها من قبل وزارة الخارجية السعودية، ويعتبر البعض خدمة استفسار عن طلب زيارة من الخدمات الصعبة، ولكنها بعد أن أصبحت بشكل إلكتروني فهي توفر عناء الذهاب إلى الجهات الحكومية من أجل استخراجها أو الاستعلام عنها، بالإضافة إلى ذلك فإن خدمة طلب زيارة عائلية بشكل عام تقتصر على بعض الفئات فقط من الأقارب مثل الأب، الأم، الزوجة، الأبناء، الأخوة والأخوات.

وكانت انتشرت العديد من الأخبار في الفترات الماضية حول حقيقة خفض رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى 500 ريال، وهو ما نفته وزارة الخارجية في وقت سابق، كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه لا يتم تحصيل رسوم الزيارة العائلية على المرافقين، وأكدت الجوازات السعودية أن قرار تحصيل المقابل المالي للمرافقين أو المرافقات لا يشمل تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، جاء ذلك رداً على استفسار أحد المقيمين في المملكة.

طلب زيارة عائلية

قبل استخراج طلب زيارة عائلية للمقيمين هناك عدد من الضوابط التي أقرتها وزارة الخارجية، حيث نوهت إلى ضرورة أن تكون الإقامة سارية المفعول، وهي الخدمة التي يمكن من خلال أبشر الجوازات معرفتها من الاستعلام عن الإقامة، كما يجب تعبئة نموذج الزيارة عبر منصة التأشيرات، كتابة البيانات الواردة في جواز السفر باللغة العربية، وفي حال إن كان الاسم باللغة الأجنبية يتم كتابته كما هو، مع العلم أن طالب الزيارة يكون يحمل إقامة عامل وليس مقيم، علماً أن تأشيرة الزيارة العائلية تكون للأقارب من الدرجة الأولى ، ومن بعد تلك الخطوات يمكن استعلام عن طلب زيارة عائلية.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية

هناك بعض الخطوات التي يجب على المستفيد اتباعها من أجل الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية، عبر منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية التي توفرها البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية، وقبل البدء في إجراءات الاستعلام وأثناء تقديم الطلب، يجب طباعة طلب الزيارة العائلية وختمه من صاحب العمل، على أن يتم تصديقه من الغرفة التجارية، ودفع رسوم التأشيرة، بعدها يتوجه المستفيد إلى منصة التأشيرات الإلكترونية، وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

استعلام عن زيارة عائلية

الآن يمكن استعلام عن طلب زيارة، كما سبق وتم الإشارة، سواء من خلال بوابة وزارة الخارجية الإلكترونية، عبد الخدمات الإلكترونية، أو من خلال منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية على رابط استعلام عن زيارة عائلية، في الخانة الأولى قم باختيار خدمة البحث عن طلب مقدم لوزارة الخارجية، ثم رقم الطلب، رقم السجل ( رقم الإقامة )، ثم كتابة الرمز المرئي، وأخيراً الضغط على أيقونة استعلم، وبهذا يكون تم استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية.

الجدير بالذكر أن خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية، هي أحد أبرز الخدمات التي يتم تقديمها عبر وزارة الخارجية لكافة المقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وتم تقديم هذه الخدمة إلكترونياً تيسيراً على المقيمين بالمملكة من أجل استقدام أفراد اسرهم، التي تقتصر فقط على الوالدين، الزوجة والأبناء، وأخوة وأخوات المقيم، على أن يتم دفع رسوم تأشيرة الزيارة العائلية، كما يمكن تقديم الطلب أيضاً من خلال بوابة وزارة الخارجية، وملئ نموذج طلب الزيارة وكتابة بعض البيانات، مثل اسم طالب الزيارة، العنوان، رقم الجوال، المهنة، الجنسية، وبعض البيانات الأخرى.