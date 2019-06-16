استعلام عن سداد رسوم تجديد أقامة في مكتب العمل عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية تجديد الإقامة

تتيح بوابة أبشر الجوازات السعودية تجديد الإقامة وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية المعروفة باسم الاستعلام عن صلاحية الإقامة حيث تعتبر هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية لكي تمكن جميع المقيمين والوافدين من دفع المقابل المالي للتجديد رخص الإقامة إلكترونيا عبر خدمة استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة حيث يمكن الدخول علي موقع أبشر الجوازات السعودية من اجل البحث إلكترونيا دون أن يشعر أي شخص بالمجهود وتضيعه الوقت في الذهاب إلي المديرية العامة للجوازات السعودية أبشر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة فنتمنى بان تكونوا معانا.

بوابة أبشر الجوازات السعودية تجديد الإقامة

الكثير من المغتربين بالأراضي الحجازية يبحثون عن رابط خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي من اجل الحصول علي رخصة التجديد الجديدة، عبر خدمة الاستفسار عن سداد رسوم تجديد الإقامة، والتي سوف نقوم بإرفاق الرابط الإلكتروني الخاص بها بأسفل هذه المقالة حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين بشكل عام.

استعلام عن سداد رسوم تجديد أقامة

عن طريق خدمة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل بإمكان أي عامل أو موظف وافد بان يقوم بدفع رسوم الحصول علي رخصة الإقامة والعمل عن طريق بوابة أبشر الجوازات السعودية الخدمات الإلكترونية ومكتب العمل، حيث يمكن دفع تلك الرسوم عبر نظام خدمة سداد الإلكترونية التي توفرها الوزارة في جميع قطاعاتها الحكومية، حيث يمكن تجديد الإقامة الخاصة بكل شخص مغترب عن طريق الرابط الإلكتروني التالي.

بعد الدخول علي موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية عبر الرابط الإلكتروني الموضح أعلاه بإمكان جميع المغتربين بسداد رسوم الإقامة والتي بلغ قيمتها بنحو 600 ريال سعودي حيث نوهت الوزارة بسرعة دفع الرسوم قبل موعد انتهاء المدة المحددة حتي لايقع صاحبها للمسائلة القانونية.