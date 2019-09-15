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أخبار السعودية

استعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441هـ عن شهر محرم وشرط استحقاقها

بواسطة إحسان عادل 0

يعتبر برنامج المقطوعة في المملكة العربية السعودية هو من اهم البرامج التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطن السعودي حتى يستطيع توفير حياة كريمة له ولأسرته واجتياز ظروف الحياة الصعبة ومن خلال هذا المقال سنتابع معك عزيزي المواطن أخبار المساعدة المقطوعة عن شهر محرم وموعد صرفها وكيفية الاستعلام عن موعد الاستحقاق الفعلي لها بالإضافة إلي كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة ومن هم الفئات المستحقة لها.



ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الدخول إلي الرابط الرسمي للتسجيل ثم تقوم بإدخال رقم الطلب الذي تم أعطاءه لك عزيزي المواطن عند التسجيل وسوف يقوم الموقع بالتحقق من الاسم فقط .

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة:

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  • أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة قد بلغ سن 35 عاما
  • أن يكون قد مر عام على الأقل على أخر مرة تم الحصول فيها على المساعدة المقطوعة.
  • أصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة
  • ويعتبر الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي.
  • يتم تحديد مبلغ المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري للأسرة  وعدد افراد الاسرة

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441:

بعد تقديم الطلب للهيئة يتم الاستعلام والبحث ان مقدم الطلب يستحق المساعدة المقطوعة ام لا عبر الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وحتى الآن لم يتم الإعلان موعد صرف المساعدات المقطوعة وقدد أشارت وزارة التنمية الاجتماعية انه في حالة الانتهاء فحص البحث الاجتماعي سوف يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعه عن شهر محرم حيث كانت اخر دفعه تم صرفها شهر جماد الأخر



إحسان عادل

    مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

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